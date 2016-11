NORMA: Erst gut grillen, dann groß gewinnen / Discounter aus Nürnberg bringt Kunden auf Kreuzfahrt und in die USA

2 weitere Medieninhalte

Nürnberg (ots) - Der Sommer ist leider vorüber, die NORMA-Gewinnspiel-Preise sind trotzdem heiß: Asien, Karibik und die USA - das sind die attraktiven Fernreiseziele, zu denen der Discounter aus Nürnberg jetzt die Hauptgewinner aus dem großen Sommer-Gewinnspiel "Grillen und Punkten" schickt. Auf je 14 Tage große Kreuzfahrt durch Asien bzw. die Karibik freuen sich Manuela Wilczek aus Germering und Sigrid Grimmenstein aus Weißensee, während Mechthild Meyer aus Waldrach die Koffer für die elftägige USA-Rundreise packen wird. Klar ist: Die glücklichen Reise-Gewinnerinnen nehmen selbstverständlich auch ihren Wunschpartner mit an Bord...

Mitzumachen ist für die NORMA-Kunden bei diesem sehr beliebten Gewinnspiel jeden Sommer ganz leicht: Zunächst gut und preiswert einkaufen in den NORMA-Filialen. Die leckeren Fleischprodukte der NORMA-Marken "Gut Bartenhof" und "Gut Langenhof" nicht vergessen - und an jedem Sommer-Abend ab damit auf den Grill. Vorher noch die auf die Verpackungen aufgeklebten Grillgourmet-Sammelpunkte ablösen, die jede Grill-Saison auf den Gut Bartenhof-/Langenhof-Verpackungen angebracht sind. Die Punkte rasch auf die Sammelkarte kleben und dann per Post an die NORMA-Zentrale nach Nürnberg schicken ...

Dort werden die Gewinner gezogen, wobei es eigentlich nur Gewinner gibt. Schon für 20 Sammelpunkte hat jeder Einsender seinen Gutschein für eine Grillholzkohlen-Tasche sicher, für 40 bzw. 70 Punkte kommt der 15 bzw. 30 Euro wertvolle NORMA-Einkaufsgutschein ins Haus. Am meisten Glück hatten die Gewinnerinnen der drei Urlaubsreisen: Mechthild Meyer (Flüge/Frühstück/Mitreisender) wird den Westen der USA erkunden. Und Manuela Wilczek sowie Sigrid Grimmenstein freuen sich darauf, mit ihrer Wunschbegleitung auf große Kreuzfahrt (Flüge/Vollpension) in Asien bzw. durch die Karibik zu gehen. NORMA wünscht allen eine gute Reise!

NORMA ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 stationären Discountern aktiv. Der Online-Shop NORMA24.de bietet viele attraktive Nonfood-Warenwelten und z.B. auch Top-Weine, Reisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

