DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH: Ralph Breuling verlässt Karlsberg-Gruppe

Ralph Breuling verlässt Karlsberg-Gruppe Homburg/Saar, 31. Januar 2017- Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH und Mitglied der Unternehmensleitung der Karlsberg-Gruppe, verlässt Karlsberg. "Nach acht sehr erfolgreichen Jahren in der Unternehmensgruppe habe ich - auch vor dem Hintergrund einer Neuordnung der Personalstrukturen im Finanzbereich - entschieden, mich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", so Ralph Breuling. Ralph Breuling war bei Karlsberg maßgeblich für die erfolgreiche Restrukturierung der Gruppenunternehmen in den letzten Jahren mitverantwortlich. Insbesondere wurden durch ihn gesellschaftsrechtliche und Finanz-Strukturen der Gruppe neu geordnet. Durch die erfolgreiche Platzierung zweier Unternehmensanleihen der Karlsberg Brauerei GmbH und zuletzt eines Private Debts für die Mineralbrunnen Überkingen Teinach GmbH & Co. KGaA hat er die Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmensverbundes entscheidend gestärkt. "Ich bedanke mich für die herausragende Arbeit von Ralph Breuling in den letzten Jahren. Er war mitentscheidend für den erneuten Erfolg des Unternehmens. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft", sagt Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber. Über die Karlsberg Brauerei GmbH Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie Karlsberg Weizen. Gründel's classic, Gründel's fresh, Gründel's Radler und Gründel's Fitmalz stehen für das expandierende Segment von Gründel's alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt. Kontakt Public Relations Petra Huffer Karlsbergstr. 62 D-66424 Homburg (Saarpfalz) T: +49 (0)6841 105-414 petra.huffer@karlsberg.de Finanz- und Wirtschaftspresse Dariusch Manssuri, IR.on AG Mittelstraße 12-14, Haus A D-50672 Köln T: +49 (0)221 91 40 975 dariusch.manssuri@ir-on.com