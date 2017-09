artegic erreicht vom TÜV Rheinland zertifizierte Compliance nach Datenschutzstandard ISO 27018

Bonn (ots) - Die artegic AG, Anbieter von Technologie und Beratung für Online CRM sowie Betreiber der Software as a Service Marketing Automation Lösung ELAINE, erhält die Zertifizierung der Compliance nach ISO/IEC 27018 durch den TÜV Rheinland. Damit ist die artegic der erste deutsche Spezialanbieter von Marketing Cloud Services, der in dieser Form nach dem internationalen Standard für IT-Sicherheit und Datenschutz ausgezeichnet wird. Die ISO/IEC 27018 Standards bescheinigen artegic die Erfüllung höchster Ansprüche an Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Cloud Service Daten sowie die Datenschutz Konformität im Rahmen der künftigen europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Die ISO 27018 Norm befasst sich speziell mit der Regulierung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Cloud-Umgebungen. Sie legt datenschutzrechtliche Anforderungen für die Anbieter von Cloud Diensten fest sowie Überwachungsmechanismen und Richtlinien für die Implementierung von Maßnahmen, die den Schutz personenbezogener Daten in einer Cloud-Umgebung sicherstellen. Dabei berücksichtigt die Norm datenschutzrechtliche Anforderungen aus der Datenschutzgrundverodnung und passt diese speziell für Informationssicherheitsrisiken im Bereich des Cloud-Computing an.

ISO 27018 schafft Rechtssicherheit bei der Anbieterwahl vor dem Hintergrund steigender Haftung für Unternehmen

Am 25. Mai 2016 ist mit der Datenschutzgrundverordnung eine neue rechtliche Grundlage zum Datenschutz in der EU verabschiedet worden. Betroffen sind nahezu alle Unternehmen - in jedem Fall solche, zu deren Geschäftsmodell die Erfassung und Verarbeitung von (personenbezogenen) Daten gehört. Mit der Neuregulierung werden europäische Gesetze vereinheitlicht. Es steigen jedoch auch der Aufwand und das Risiko im Bereich der Implementierung von Datenschutz in Unternehmen und Cloud Umgebungen. Unternehmen stehen stärker als zuvor in der Haftung hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen aus dem Datenschutz. Das bedeutet, dass sie auch für mangelnde Datenschutzkonformität sowie Datenschutz- oder Datensicherheitsvorfälle verantwortlich gemacht werden können, die aufgrund von Sicherheitslücken in den eingesetzten Cloud Technologien auftreten. Unternehmen sind daher nach § 11 Abs. 2 Nr. 7 BDSG bzw. im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, diese Technologien regelmäßig auf Datenschutz- und Datensicherheitskonformität zu prüfen. Da dies in der Praxis mit exorbitanten Aufwänden verbunden ist, können sich Unternehmen auf Zertifizierungen durch unabhängige Dritte berufen. Für Cloud Technologien ist die ISO 27018 Norm die Zertifizierung der Wahl. Daher legt die Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich den ausschließlichen Einsatz zertifizierter Dienstleister nahe. Internationale Datenschutz- und Datensicherheits-Standards nach höchsten Kriterien, wie die ISO 27018 und ISO/IEC 27001, sichern zudem das Vertrauen von Endkunden bei der Einwilligung in die Datenverarbeitung.

Die artegic AG wurde bereits 2012 als erster deutsche Spezialanbieter für E-Mail Marketing unternehmensweit nach der ISO/IEC 27001, dem internationalen Standard für IT-Sicherheit, vom TÜV Rheinland zertifiziert. Die ISO/IEC 27001 ist der internationale Standard für Informations- und Datensicherheit und dient der Zertifizierung des Managements von Informations-Sicherheitsprozessen in Unternehmen. Dabei werden insbesondere alle relevanten Geschäftsprozesse berücksichtigt sowie die Anforderungen an die Organisation und an technische Systeme für ein dauerhaft hohes Sicherheitsniveau. Mit der Compliance nach ISO/IEC 27018 baut artegic diese Vorreiterrolle im Markt aus. Für das besondere Engagement im Bereich Datenschutz und Datensicherheit wurde artegic bereits mehrfach mit internationalen Auszeichnungen geehrt, darunter der ECO Internet Award, der Cased Security Award und der International Business Award (Stevie).

"Ich freue mich, dass wir mit der Erreichung der ISO 27018 Compliance als deutscher Anbieter erneut den Maßstab für Datenschutz im Bereich Marketing Clouds setzen können. Datenschutz und Datensicherheit sind heutzutage nicht nur Pflichten, die sich aus rechtlichen Regulierungen ergeben, sondern generieren darüber hinaus auch deutliche Wettbewerbsvorteile für Unternehmen. Unser Anspruch ist daher, stets eine Vorreiterrolle bei Datenschutz und Datensicherheit einzunehmen, sei es durch die Erfüllung höchster Compliance Standards oder durch die Entwicklung innovativer Technologien wie z.B. ELAINE Privacy Admission Control." freut sich Jörg Sayn, CTO der artegic AG.

Über die artegic AG: Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. Mit 10 Jahren Erfahrung im Marketing Engineering umfasst das Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automatisierung und Online CRM. artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Marketing Automatisierung mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattform für digitales Marketing in Europa. Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München, sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand. Über die vielfach prämierte ELAINE Technologie von artegic sind rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Darunter Kunden wie RTL, PAYBACK, BMW, BURDA, Web.de, REWE, maxdome sowie jedes dritte DAX Unternehmen. International werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt. artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert und wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).

