Michelle Hunziker hat Angst um ihre Kinder

Hamburg (ots) - Moderatorin Michelle Hunziker (40) ist in Sorge um ihre Familie. "Ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Stalkern zu tun", sagt sie in einem mutigen Interview mit GALA (Ausgabe 33/2017, ab morgen im Handel). "Deswegen habe ich natürlich auch Angst um meine Kinder." Zwar sei sie "kein Mensch, der gern seine Unabhängigkeit und Freiheit aufgibt", doch zum Schutz ihrer Töchter habe sie inzwischen "immer einen Bodyguard an meiner Seite". Die Schweizerin ist europaweit als Entertainerin erfolgreich, vor allem in Deutschland und Italien. "Heutzutage ist es in Italien sehr gefährlich, auf die Straße zu gehen, gerade als Frau", sagt sie zu GALA. "Und wenn man prominent ist, steigt das Risiko natürlich." Bei manchen Fans schlage Liebe in aggressives Verhalten um. Hunziker: "Von zwei Stalkern habe ich sogar Morddrohungen erhalten."

