Christian Ulmen war ein Mädchenschwarm

Hamburg (ots) - Heute punktet Schauspieler Christian Ulmen (41) vor allem mit Humor - in Jugendjahren war es sein Aussehen. "Ich war ein Dandy, so Fred-Astaire-mäßig", sagte er im Interview mit GALA (Ausgabe 03/17, ab heute im Handel). "Bis zu meinem 14. Lebensjahr flogen mir die Mädchen zu." Geändert habe sich das, als er sehr spät alle Milchzähne verlor "und die neuen über die alten Zähne rüberwuchsen. Ich hatte eine doppelte Zahnreihe mit Lücken, das sah furchtbar aus. Außerdem habe ich eine Brille getragen und schulterlange Haare. Das war die Zeit, in der das Fred-Astaire-Image kippte."

