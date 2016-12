Victoria Swarovski: "Mein Vater sagt mir grundsätzlich nicht, dass er stolz auf mich ist."

Hamburg (ots) - Victoria Swarovski (23) gewann dieses Jahr "Let's dance", ist neben Dieter Bohlen Jurorin bei "Das Supertalent" und "Woman of the year" in Österreich. Doch sie bekommt von ihrer bekannten Schmuckunternehmer-Familie kaum Applaus, berichtet sie in der aktuellen GALA (Ausgabe 51/16, ab heute im Handel): "Mein Vater sagt mir grundsätzlich nicht, dass er stolz auf mich ist. Er ist ein sehr bescheidener Mann, auch was Lob angeht. Er ist der Meinung, dass Worte des Lobes oft so sehr schnell ausgesprochen werden. Die wahre Anerkennung gilt den Menschen, die es schaffen, ihren Erfolg lange zu halten."

