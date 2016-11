Joachim Löw: "Weihnachten feiere ich mit meiner Frau."

Hamburg (ots) - Joachim Löw (54) wird trotz der Trennung von seiner Frau Daniela an den Feiertagen in Freiburg sein. "Weihnachten feiere ich mit meiner Frau", sagt der Bundestrainer in GALA (Ausgabe 48/16, ab morgen im Handel).

Löw, der eine Zweitwohnung in Berlin hat, fügt hinzu: "Ich mag Berlin, ich habe hier viele Freunde und vor allem viele Termine. Ich wohne auch weiterhin in Freiburg. Ich mag den Mix zwischen beiden Städten."

