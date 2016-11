Roland Trettl: "Meine Frau glaubt immer noch nicht, dass ich gut kochen kann."

Hamburg (ots) - Obwohl bereits seit sieben Jahren verheiratet, zeigt TV-Koch Roland Trettl, (45, "The Taste"), sich diese Woche erstmals öffentlich mit seiner Frau Daniela (37). Bei einem Fotoshooting und Interview mit GALA (Ausgabe 46/16, ab morgen im Handel) sagt der Sternekoch, dass seine Fertigkeiten am Herd zu Hause keine große Beachtung finden, im Gegenteil: "Meine Frau glaubt immer noch nicht, dass ich gut kochen kann." Das Paar stehe auch nicht gemeinsam am Kochtopf: "Ich kann in der Küche keine Befehle von ihm annehmen", so Daniela Trettl.

