Cro: "Wir haben Til Schweigers Gemüsegarten leergefressen."

Hamburg (ots) - Deutsch-Rapper Cro schwärmt in GALA (Ausgabe 41/16, ab morgen im Handel) über seine Zusammenarbeit mit Til Schweiger für den Film "Unsere Zeit ist jetzt": "Til ist wirklich großzügig. In der Vorbereitung hat er uns in sein Haus auf Mallorca eingeladen, ist dann abgereist mit den Worten: ,Macht, was ihr wollt!'. Wir haben seinen Gemüsegarten leergefressen, sind in seinen Pool gesprungen und haben seinen Esel am Schwanz gezogen."

