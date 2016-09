FIRST STEPS Awards 2016: Exklusiver Empfang mit GALA und den Nominierten des Film-Nachwuchspreises

Hamburg (ots) - GALA und der FIRST STEPS-Initiatorenkreis um Gründer Nico Hofmann (UFA) luden am gestrigen Abend alle Nominierten und Jury-Mitglieder zum Vorempfang ins Hotel am Zoo in Berlin.

Traditionell trafen am Kurfürstendamm aufgeregte Nominierte, interessierte Jurymitglieder und viele Prominente zum gemeinsamen Austausch aufeinander - darunter Iris und Oliver Berben, Alicia von Rittberg, Katja Eichinger, Aylin Tezel, Claudia Michaelsen und viele weitere. Als Partner unterstützte Pommery die Veranstaltung.

Im Anschluss wurden die mit insgesamt 92.000 Euro dotierten Preise in den Newcomer-Kategorien verliehen. Schauspielerin Alicia von Rittberg führte durch den Abend.

Der Deutsche Nachwuchspreis FIRST STEPS wurde 1999 als private Initiative der Filmwirtschaft von den Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann ins Leben gerufen. Er wird heute von der Deutschen Filmakademie e.V. in Partnerschaft mit Mercedes-Benz, ProSiebenSat.1 TV Deutschland, UFA und Warner Bros. veranstaltet. Ziel ist es, den Filmnachwuchs sinnvoll und effektiv zu fördern.

Über GALA

GALA, das Premium People- und Lifestyle-Magazin, berichtet jeden Donnerstag aktuell über Stars aus aller Welt. GALA präsentiert mit gut recherchierten Hintergrundinformationen die Geschichten hinter der Meldung. Mit exklusiven Bildern, einfühlsamen Storys, ehrlichen Interviews und brillanten Fotostrecken schafft GALA eine intime, aber immer respektvolle Nähe zu den Stars und setzt Woche für Woche Standards für stilbildenden, glamourösen Journalismus. Die verkaufte Auflage von GALA liegt bei 280.045 Exemplaren (IVW II/2016). Der Titel ist zum Copypreis von 3,00 Euro erhältlich.

