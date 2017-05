Der nackte Luther / Kunstaktion zum Evangelischen Kirchentag entblößt die dunklen Seiten des Reformators

Kunstaktion "Die nackte Wahrheit über Martin Luther" vor dem Berliner Reichstag. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/61025 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Giordano Bruno Stiftung/Evelin Frerk, Berlin" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Ein Tag vor Beginn des Evangelischen Kirchentags 2017 hat die Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) am Dienstagmittag ihre Kunstaktion "Die nackte Wahrheit über Martin Luther" in Berlin vorgestellt. Die über vier Meter hohe Skulptur zeigt eine nackte Lutherfigur mit geöffnetem Mantel. Auf der Innenseite des Mantels prangt ein Zitat des Philosophen Karl Jaspers: "Luthers Ratschläge gegen die Juden hat Hitler genau ausgeführt". Auf der Rückseite sind die judenfeindlichen Ratschläge des Reformators, u.a. Niederbrennen der Synagogen, Zwangsenteignung und Zwangsarbeit für Juden, zu lesen. Die mobile Skulptur "Der nackte Luther" wird in den kommenden Tagen den Kirchentag in Berlin, Leipzig und Wittenberg begleiten und auf die dunklen Seiten des Reformators hinweisen, über die allzu oft der Mantel des Schweigens gelegt wird.

"Martin Luther war einer der größten Hassprediger, die das Christentum hervorgebracht hat. Die Evangelische Kirche in Deutschland hätte die 'Luther-Dekade' nutzen sollen, um sich öffentlich vom unkritischen Personenkult um den Reformator zu verabschieden und den Beitrag des christlichen Judenhasses zum Holocaust aufzuarbeiten", meint gbs-Vorstandssprecher Michael Schmidt-Salomon. "Da dies nicht in der notwendigen Klarheit geschehen ist, wollen wir der EKD mit unserer Kunstaktion aufklärerisch unter die Arme greifen. Aus demselben Grund haben wir unlängst die Broschüre 'Martin Luther: Volksheld, Hassprediger, Antisemit' herausgebracht, deren Erfolg uns geradezu überwältigt hat. Denn obwohl die Broschüre für Luther-Experten keine unerwarteten Informationen enthält, war die öffentliche Nachfrage so hoch, dass wir bereits nach wenigen Tagen nachdrucken mussten."

David Farago, der für die Skulptur "Der nackte Luther" verantwortlich zeichnet und sie in den nächsten Tagen mit seinem Team in Berlin, Leipzig und Wittenberg präsentieren wird, stört sich vor allem daran, dass die Luther-Feierlichkeiten mit allgemeinen Steuergeldern finanziert werden: "Jedes Jahr subventioniert die öffentliche Hand evangelische und katholische Kirchentage mit rund 6,5 Millionen Euro. Der Staat trägt damit regelmäßig einen höheren Anteil an den Kosten als die Kirchen. Der Kirchentag 2017 wird sogar mit rund 12 Millionen Euro subventioniert und für die Feierlichkeiten im Rahmen der 'Luther-Dekade' zahlt die öffentliche Hand insgesamt mehr als 250 Millionen Euro aus allgemeinen Steuergeldern, was mit dem Gebot der weltanschaulichen Neutralität des Staates nicht zu vereinbaren ist."

Um auf das Problem der öffentlichen Finanzierung von kircheninternen Veranstaltungen aufmerksam zu machen, hat das Team um David Farago neben "dem nackten Luther" eine zweite mobile Großplastik im Gepäck, nämlich den inzwischen berühmt-berüchtigten "Moses" mit dem "11. Gebot: Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen!", der in den letzten Jahren durch ganz Deutschland gereist ist. "Wir werden die Moses-Aktion weiterführen, bis dieser Unfug beendet ist", sagt Farago. "Es ist nicht hinnehmbar, dass hochverschuldete deutsche Städte, die keine Gelder mehr für die Verbesserung ihrer Kitas aufbringen können, die Glaubensfeste milliardenschwerer Kirchen mit Millionenbeträgen subventionieren! Meine Steuergelder sollen für solche Zwecke jedenfalls nicht mehr ausgegeben werden - und ich bin überzeugt, dass diese Haltung mittlerweile von den allermeisten Menschen in diesem Land geteilt wird."

