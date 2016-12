Hansgrohe SE überzeugt Fachhandwerk in puncto Armaturen / Handwerkerbefragung: sechsmal Platz 1 für Hansgrohe und Bestnote in der Gesamtwertung

3 weitere Medieninhalte

Schiltach (ots) - Das deutsche Fachhandwerk hat die Hansgrohe SE erstmals im Bereich "Armaturen" auf das Siegertreppchen gewählt. Zu der Abstimmung aufgerufen hatte das Fachmagazin "markt intern" (mi). Dabei erzielte das Schwarzwälder Unternehmen in sechs von zehn vorgegebenen Kategorien jeweils Platz eins. Bewertet haben die befragten Installateure Armaturenhersteller der Sanitärbranche in einzelnen Kategorien nach dem Schulnotensystem. Insgesamt bekam Hansgrohe eine 2,28 und teilt sich den Sieg mit einem anderen Wettbewerber.

"Die Top-Platzierung und das damit dokumentierte Vertrauen des Handwerks freuen uns natürlich sehr. Wir sind dankbar und stolz zugleich, denn die Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, ist sie doch der Ritterschlag unserer Branche", sagt Christian Steinberg, Mitglied der Geschäftsführung der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH. "Der erste Platz zeigt uns, dass wir das Richtige tun, insbesondere da unser Fokus seit Jahrzehnten auf dem Handwerk liegt, das für uns schon immer ein verlässlicher sowie kompetenter Partner war und ist", so Christian Steinberg, "unsere Partner aus dem Handwerk sind schließlich die wichtigste Säule im dreistufigen Vertrieb, da hier Beratung, Planung, Verkauf und After Sales zusammenlaufen."

Sechs Einzelsiege

Besonders überzeugen konnte der Schiltacher Armaturen- und Sanitärspezialist in den Kategorien "Sortiment", "Lieferservice", "Verkaufsunterstützung/Schulung", "Montagefreundlichkeit" und "Betreuung durch den Hersteller" sowie "Endverbraucherwerbung". Hier ließ das Unternehmen alle seine Wettbewerber hinter sich. "Wir arbeiten täglich sehr hart dafür, die Wünsche und Erwartungen unserer Partner zu erfüllen", so Christian Steinberg. "Wir wollen unsere Partner aus dem Handwerk weiterhin unterstützen und uns über unsere ausgeprägten Serviceleistungen beweisen. Die Spitzenposition ist das Ergebnis unserer Leidenschaft, mit der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hansgrohe arbeiten."

Dass die Leistungen von Hansgrohe den Nerv der Installateure treffen, zeigen unter anderem die vielen gut besuchten Schulungen in der Hansgrohe Aquademie am Firmensitz in Schiltach. Auch Innovationen, wie der SELECT Knopf stoßen auf Zuspruch. "Wir bedanken uns bei allen, die an der Befragung teilgenommen und dieses herausragende Ergebnis möglich gemacht haben. Die Auszeichnung ist für uns gleichzeitig auch der Ansporn, der Branchenprimus in allen Kategorien zu werden", sagt Christian Steinberg.

Über Hansgrohe - das Original aus dem Schwarzwald

Das Unternehmen Hansgrohe mit Stammsitz in Schiltach/Schwarzwald hat sich in seiner 115-jährigen Firmengeschichte innerhalb der Sanitärbranche den Ruf als einer der Innovationsführer in Technologie, Design und Nachhaltigkeit erworben. Mit ihren Armaturen, Brausen und Duschsystemen schafft die Hansgrohe SE die Originale, die das Bad und die Küche funktionaler, komfortabler und schöner machen. Die Produkte finden sich in prominenten Prestigeprojekten wie im Kreuzfahrtriesen "Queen Mary II", im Terminal 5 des Heathrow Airports in London sowie im derzeit höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai. Das Unternehmen und seine Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, zuletzt unter anderem mit dem iF Award Gold 2015, dem Wallpaper* Design Award 2015 in der Kategorie "Bestes Produktdesign für den Wohnraum" und dem Elle Decoration International Design Award 2015. 2015 erwirtschaftete das Unternehmen mit seinen Marken Axor und Hansgrohe einen Umsatz von 964 Mio. Euro. Weltweit beschäftigt die Hansgrohe Group über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 60 Prozent in Deutschland. Das Unternehmen produziert in Deutschland sowie in Frankreich, in den Niederlanden, in den USA und in China.

Mehr zur Hansgrohe SE und ihren Marken Hansgrohe und Axor erfahren Sie auch unter: www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr

Designführer der Sanitärbranche

Im aktuellen Ranking des International Forum Design (iF) der besten Unternehmen der Welt in Sachen Design belegt die Hansgrohe SE Rang 10 unter rund 2.000 gelisteten Firmen. Mit 860 Punkten lässt der Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialist nicht nur namhafte Marken wie Apple, Daimler oder Nike hinter sich, sondern belegt erneut den Spitzenplatz der Sanitärbranche. www.hansgrohe.com/design

