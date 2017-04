ICIS beginnt die diesjährige Suche nach den besten Innovationen in der chemischen Industrie

London (ots/PRNewswire) - ICIS (http://www.icis.com ), der zuverlässige Informationsanbieter für den globalen Chemie- und Energiesektor, bat heute um Wettbewerbsbeiträge für seine 14. jährlichen ICIS Innovation Awards (http://www.icis.com/awards ), eine Preisverleihung zur Anerkennung herausragender technischer und geschäftlicher Innovationen in der chemischen Industrie.

ICIS freut sich, bestätigen zu können, dass Elsevier's R&D Solutions (http://www.elsevier.com/rd-solutions ), das auf Wissenschaft und Gesundheit spezialisierte Informationsanalyseunternehmen, schon zum zweiten Mal in Folge als Hauptsponsor für die Preisverleihung fungieren wird.

Das Vertriebsunternehmen U.S. Chemicals (http://www.uschemicals.com), ein Unternehmen der Maroon Group, agiert auch dieses Jahr wieder als Sponsor für die Kategorie "Innovation with Best Benefit for Environment and Sustainability" (Innovation mit dem besten Nutzen für Umwelt und Nachhaltigkeit). Auch ExxonMobil Chemical (http://www.exxonmobilchemical.com) ist wieder mit von der Partie als Sponsor der Kategorie "Best Innovation by a Small or Medium-sized Enterprise" (Beste Innovation von einem mittelständischen Unternehmen).

John Baker, Manager für die ICIS Innovation Awards bei ICIS, meint dazu: "Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder die Unterstützung aller drei Sponsoren zu haben. Daran lässt sich erkennen, dass es unserem Wettbewerb weiterhin gelingt, die Bedeutung von Innovationen in der chemischen Industrie in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Beteiligung an unserem Wettbewerb wird immer größer in der Branche. Letztes Jahr haben wir eine Rekordzahl an Beiträgen erhalten. Wir freuen uns schon wieder darauf, die besten Innovationen in der chemischen Industrie (sowohl von Unternehmen als auch von Einzelpersonen) ins Rampenlicht zu stellen."

Christina Valimaki, leitende Direktorin für Marketing im Chemiesegment bei Elsevier's R&D Solutions und außerdem Mitglied der ICIS Innovation Awards-Jury, fügt hinzu: "Das in der Forschung und Entwicklung für die Chemie tätige Personal sieht sich einer enormen Aufgabe gegenüber: Lösungen für geschäftliche Herausforderungen zu entwickeln und zu vermarkten sowie gleichzeitig die Kunden der Branche, die Gesellschaft als Ganzes und die Umwelt zu unterstützen.

Elsevier's R&D Solutions ist enthusiastisch, auch dieses Jahr wieder als Partner mit den ICIS Innovation Awards die Wissenschaftler und Forscher zu ehren, die für die besten technischen Fortschritte in der Branche verantwortlich sind. Wir freuen uns darauf, mit dem zweiten jährlichen Alpha Innovator of the Year Award die Personen ins Rampenlicht zu stellen, die für diese bahnbrechenden Innovationen verantwortlich sind."

Erfolge feiern

Mit den ICIS Innovation Awards können Unternehmen wie auch Einzelpersonen ihre Erfolge mit Innovationen sowie den immer wichtiger werdenden Bereichen der Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit feiern.

Unternehmen können sich in vier Kategorien bewerben:

- Beste Produktinnovation - Beste Prozessinnovation - Beste Innovation durch ein mittelständisches Unternehmen - gesponsert von ExxonMobil Chemical - Innovation mit dem größten Nutzen für Umwelt und Nachhaltigkeit - gesponsert von U.S. Chemicals

Mit dem Alpha Innovator of the Year Award, der letztes Jahr ins Leben gerufen wurde, werden individuelle Industrieforscher für ihre herausragenden Beiträge in zwei Bereichen geehrt:

- Entwicklung neuer Produkte/Prozessoptimierung - Umwelt und Nachhaltigkeit

Wettbewerbsbeiträge für die ICIS Innovation Awards und den Alpha Innovator of the Year Award können ab heute und bis zum 30. Juni 2017 eingesendet werden. Die Gewinner werden im Oktober 2017 bekannt gegeben.

Für detaillierte Informationen oder zur Teilnahme gehen Sie zu http://www.icis.com/awards oder wenden Sie sich telefonisch an John Baker unter +44-20-8652-3153.

Hinweise für die Redaktion:

Informationen zu ICIS

ICIS ist eine unabhängige Preisberichtagentur mit Schwerpunkt auf den Bereichen Energie, Petrochemikalien und Düngemittel. Seit fast zwei Jahrzehnten decken wir den komplexen Strommarkt in Großbritannien ab. Tagtäglich analysieren wir die Stromverträge für mehr als 40 verschiedene Lieferzeiträume allein auf dem britischen Markt. Die produzierten Analysen und Daten finden breite Anwendung als Referenzpreise bei Energieverträgen.

Das Unternehmen will Teilnehmern an den weltweiten Rohstoffmärkten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dazu werden zuverlässige Preisdaten, hochwertige Nachrichten, Analysen und unabhängige Beratungsdienste bereitgestellt, die für Kunden eine fundiertere Entscheidungsfindung bei Handel und Planung ermöglichen.

ICIS beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeiter an Standorten in Houston, Washington, New York, London, Montpellier, Düsseldorf, Karlsruhe, Mailand, Mumbai, Singapur, Guangzhou, Peking, Schanghai, Yantai, Tokio und Perth. ICIS ist ein Geschäftsbereich von Reed Business Information.

Informationen zu Reed Business Information Reed Business Information versorgt Wirtschaftsexperten auf der ganzen Welt mit Informationen, Analysen und Daten. Unsere hochwertigen globalen Produkte und Dienstleistungen nehmen in den verschiedensten Industriesektoren eine marktführende Stellung ein, darunter Banking, Petrochemikalien und Luftfahrt. Dort unterstützen wir Kunden jeden Tag bei wichtigen strategischen Entscheidungen. RBI gehört zur RELX Group, ein weltweit führender Informations- und Analytikdienstleister für Geschäftsleute in verschiedenen Branchen. http://www.reedbusiness.com

Informationen zur RELX Group RELX Group ist ein weltweit führender Informations- und Analytikdienstleister für Geschäftsleute und Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen. Der Konzern betreut Kunden in mehr als 180 Ländern und betreibt Niederlassungen in etwa 40 Ländern. Die Belegschaft von ca. 30.000 Mitarbeitern ist zur Hälfte in Nordamerika angesiedelt. RELX PLC ist eine an der Londoner Börse notierte Beteiligungsgesellschaft, die eine Beteiligung von 52,9 % an der RELX Group hält. RELX NV ist eine an der Amsterdamer Börse notierte Beteiligungsgesellschaft, die eine Beteiligung von 47,1 % an der RELX Group hält. Ihre Aktien werden unter den folgenden Tickersymbolen an der Londoner, Amsterdamer und New Yorker Börse gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX und RENX. Die Marktkapitalisierung liegt insgesamt bei ca. 30,8 Mrd. GBP/36,7 Mrd. EUR/39,5 Mrd. USD. http://www.relx.com

Informationen zu Elsevier

Elsevier ist ein weltweit vertretenes Analyseunternehmen, das Institute und Wissenschaftler in ihrer Arbeit in der Forschung, im Gesundheitswesen und in der Leistungsverbesserung zum Nutzen der Menschheit unterstützt. Elsevier stellt digitale Lösungen und Tools in den Bereichen strategisches Forschungsmanagement, F&E-Leistung, Unterstützung klinischer Entscheidungen und berufliche Weiterbildung bereit. Hierzu gehören u. a. ScienceDirect, Scopus, ClinicalKey und Sherpath. Elsevier veröffentlicht mehr als 2.500 digitale Fachzeitschriften, wie z. B. The Lancet und Cell, mehr als 35.000 E-Buchtitel und viele allseits bekannte Nachschlagewerke wie z. B. Gray's Anatomy. Elsevier gehört zur RELX Group, ein weltweit führender Informations- und Analytikdienstleister für Geschäftsleute und Unternehmenskunden in vielen verschiedenen Branchen. http://www.elsevier.com

Informationen zu U.S. Chemicals LLC

U.S. Chemicals, ein Unternehmen der Maroon Group, bedient die chemische Industrie bereits seit 56 Jahren und kombiniert Qualität, Innovation und Service wie kein anderer. U.S. Chemicals hat ein Team zusammengestellt, das die Komplexität der chemischen Industrie voll und ganz versteht und auch Experten in den Bereichen Rohstoffbeschaffung und Akquisition umfasst.

U.S. Chemicals dient als diversifizierte Quelle für den Chemiebedarf vieler Industriesektoren, einschließlich Farben, Tinte und Beschichtungen; Chemikalien und Textilien; Kosmetik- und Hygieneprodukte; Flammschutzmittel; Lebensmittel und Pharmazie; Kunststoff und Gummi. Das Unternehmen bietet prompte Lieferungen von einem seiner zahlreichen Lagerhäuser in den USA.

Das weltweite Ressourcennetz von U.S. Chemicals garantiert Kunden ausgesprochen wettbewerbsfähige Preise, optimale Qualität und Konstanz, erstklassigen Kundendienst sowie schnelle und sorgenlose Beschaffung und Lieferung.

Informationen zu ExxonMobil Chemical

ExxonMobil Chemical ist eines der größten Chemieunternehmen weltweit. Unser beispielloses Portfolio umfasst Commodity- und Specialty-Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 24 Millionen Tonnen erstklassiger Produkte. Wir betreiben World-Scale-Produktionswerke in allen wichtigen Regionen und unsere Produkte dienen als Bausteine für eine große Vielfalt an Verbraucher- und Industrieprodukten.

Wir verarbeiten Rohstoffe von ExxonMobils vorgelagerten und nachgelagerten Arbeitsgängen, ergänzt durch Marktquellen, zur Herstellung von Chemieprodukten für hochwertige Endanwendungen. Wir konzentrieren uns auf Produktlinien, die die Vorteile von Massenproduktion und Technologie nutzen, und bringen unsere Stärken in Bezug auf bessere Rohstoffe, kostengünstigere Prozesse und Premium-Produkte zum Tragen. Daher sind wir in den von uns bedienten Märkten gut positioniert.

Detaillierte Informationen zu ICIS erhalten Sie von: John Baker Globale Redaktion, ICIS Tel.: +44-20-8652-3153 E-Mail: john.baker@icis.com Website: http://www.icis.com

Detaillierte Informationen zu Elsevier erhalten Sie von: Christina Valimaki Leitende Direktorin für Marketing im Chemiesegment, Elsevier's R&D Solutions Tel.: +1-215-239-3709 E-Mail: c.valimaki@elsevier.com Website: http://www.elsevier.com/rd-solutions/chemicals

Detaillierte Informationen zu U.S. Chemicals LLC erhalten Sie von: Carol Piccaro Präsident und CEO U.S. Chemicals LLC Tel.: +1-203-655-8878 E-Mail: cpiccaro@uschemicals.com Website: http://www.uschemicals.com

Detaillierte Informationen zu ExxonMobil Chemical erhalten Sie von: Michael Lacey ExxonMobil Chemical Company Tel.: +1-832-625-4773 E-Mail: michael.lacey@exxonmobil.com Website: http://www.exxonmobilchemical.com

