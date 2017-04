ICIS: Trump vs. Xi trägt zu wachsender Unsicherheit bei weltweiten Lieferketten für Petrochemikalien bei

London (ots/PRNewswire) - Die Trump-Administration hat immer noch keine politische Linie gefunden, und es bleibt unklar, was als nächstes passiert. Der Gipfel zwischen Präsident Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der letzten Woche ist ein gutes Beispiel hierfür. Im Vorfeld des Treffens zeigte sich die US-Seite in Sachen Handel streitlustig gegenüber China, aber der Gipfel selbst blieb hinter dem Ton der Tweets von Präsident Trump zurück. Das lässt darauf deuten, dass die Kräfte im Weißen Haus pro bzw. contra Freihandel immer noch im Clinch liegen. Währenddessen muss China -- genau wie der Rest der Welt -- versuchen zu raten, welche Linie die USA bei wichtigen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Fragen verfolgen wird.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160408/353056LOGO )

Angesichts der derzeitigen Unsicherheiten hat der führende Anbieter von Markdaten für Petrochemikalien ICIS gemeinsam mit der Beratungsfirma International eChem den ersten einer Folge von Quartalsberichten aufgelegt, um Petrochemieunternehmen und ihren Anlegen dabei zu helfen, erfolgreich auf die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die weltweite Instabilität ergeben, zu reagieren.

John Richardson von ICIS, Koautor des Berichts, sagte: "Mit dieser Folge von Quartalsberichten verfolgen wir zwei Ziele: klare Einblicke in die tektonischen Verschiebungen, die derzeit zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt stattfinden, und eine detaillierte Roadmap, die die potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Geschäfts- und Anlagewelt darlegt."

Die Petrochemieindustrie muss sich auf einschneidende und weit reichende Veränderungen einstellen. Falls Präsident Donald Trump acht Jahre im Amt bleibt und die Amtszeit von Präsident Xi Jinping beim Kongress der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober um weitere fünf Jahre verlängert wird, werden sich die jetzt getroffenen Entscheidungen dauerhaft auf den mittel- und langfristigen Ausblick auswirken. Die Zeit ist reif, um Vorbereitungen im Vorfeld der tief greifenden Veränderungen zu treffen, die sich zweifelsfrei vor den Lieferketten auftun.

Dieser erste Bericht in der Folge Uncertainty Study trägt den Titel War of Words und wurde von Paul Hodges von International eChem mitverfasst. Der Kern des Berichts ist eine detaillierte Analyse der vier kritischen Wertschöpfungsketten -- Ethylen, Propylen, Benzol und Paraxylen --, die allgemein als die Bausteine der gesamten Petrochemie- und Kunststoffindustrie gelten.

Abonnenten erhalten eine Analyse der interregionalen Bewegungen, die den Handel zwischen den USA und China dominieren, und Einblicke in die zentralen Risiken und Konsequenzen für Produzenten, Konsumenten, Händler und Anleger in den wichtigsten Regionen. Die wahrscheinliche Folge der neuen politischen Ausrichtung der Trump-Administration und die Abkehr Chinas von Konjunkturprogrammen werden genau beleuchtet. Darüber hinaus werden zentrale Fragen wie das zukünftige Ost-West-Verhältnis und die zu erwartenden Auswirkungen auf das globale Umfeld behandelt.

"Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass sich das Globalisierungsmodell der vergangenen Jahrzehnte -- bei dem Rohstoffe oftmals um den halben Globus transportiert werden und dann als Fertigprodukt zurückkehren -- langfristig behaupten wird", sagte Paul Hodges.

In den bevorstehenden Jahren wird wohl kaum alles seinen gewohnten Gang gehen. Diese neueste Untersuchung von ICIS und International eChem versorgt die Führungsetagen in Petrochemieunternehmen mit den Einblicken und Analysen, die sie brauchen, um besser für einen unvermeidbaren Wandel im Status quo der Branche gerüstet zu sein.

Weitere Informationen zu der Untersuchung finden Sie hier.

