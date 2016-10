Neuer Celebration Stopover Buddy Service von Icelandair sorgt für unvergessliche Momente - das Personal erfüllt Ihnen selbst die ungewöhnlichsten Wünsche

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) - Wollten Sie schon einmal Ihren Geburtstag in einem erloschenen Vulkan verbringen, den Direktor der Elfenschule treffen, in den Flitterwochen Heliskiing ausprobieren oder den perfekten Heiratsantrag planen? Für Icelandair ist keine Hürde zu hoch, um Ihnen ein unvergessliches Celebration Stopover zu bieten.

- Erlebnishungrige Reisende suchen stets nach einmaligen Abenteuern und haben gleichzeitig immer weniger Zeit für die Planung. - Der neue Celebration Stopover Buddy Service stellt Fluggästen für das ultimative Festerlebnis mit persönlichem Touch Teammitglieder der Fluggesellschaft Icelandair an die Seite. - Vom Pilot bis zum CEO sind alle "Buddies" nicht nur ortskundige Experten, sondern haben auch hervorragende Beziehungen zu anderen Ortsansässigen - so können Sie auf Ihrer Reise Zeit und Geld sparen. - Sie können kostenlos einen Buddy als Partyplaner vor Ort anfordern, der Ihnen bei der Organisation einer maßgeschneiderten Feier während Ihres transatlantischen Zwischenstopps hilft. - Ob Sie anlässlich Ihres Hochzeitstages die Nordlichter auf einer abgelegenen Insel erleben, an einem "Viking Clap" teilnehmen, der bei einem Heimatspiel im Rahmen der Europameisterschaft 2016 berühmt geworden ist, oder Ihren Geburtstag "Jenseits der Mauer" mit einem Game-of-Thrones-Experten feiern möchten - die Buddies von Icelandair sind der Herausforderung gewachsen.

Icelandair, die weltweit freundlichste Airline, lädt sie ein, mitzufeiern. Die Buddies der transatlantischen Fluglinie sind aufgrund der großen Nachfrage wieder da und starten den kostenlosen Celebration Stopover Buddy Service.

Bei den Buddies handelt es sich um Mitglieder des Icelandair-Teams, die nicht nur ortskundige Experten sind, sondern auch hervorragende Beziehungen zu den anderen Ortsansässigen haben. Damit erhält Ihr besonderer Anlass den Buddy-Boost.

Der Bruder des Kopiloten Sverrir spielt in der isländischen Band "Of Monsters and Men" und könnte ein exklusives Treffen mit der Band im Rahmen des Festivals Iceland Airwaves arrangieren. Flugbegleiterin Hlíf ist mit der Kapitänin der Fußballnationalmannschaft der Frauen verwandt und könnte Sie zu einem örtlichen Spiel mitnehmen, um sie auf dem Spielfeld zu erleben. Pilot Bjorn ist ein leidenschaftlicher Abenteurer und könnte Ihnen dabei helfen, den perfekten Hochzeitsantrag an einem der schönsten, geheim gehaltenen Orte in Island zu planen.

Bei einer transatlantischen Zwischenlandung können alle Passagiere einen kostenlosen Buddy anfordern, der Ihnen passend zu ihren Festtagswünschen, seien sie groß oder klein, zugeordnet wird. Als Gastgeber in Island stehen Ihnen Buddies mit ihren ganz persönlichen Ortskenntnissen zur Seite.

Ob Sie einen besonderen Lebensabschnitt wie den 30. Geburtstag feiern, einen Punkt auf Ihrer persönlichen Wunschliste (wie z. B. "die Nordlichter sehen") abhaken oder sich in einen Vulkan abseilen möchten, die Buddies von Icelandair machen durch ihre Ortskenntnisse Ihr persönliches Erlebnis noch unvergesslicher und vor allem erschwinglich.

Birkir Hólm Guðnason, CEO von Icelandair, meint: "In einer Erlebniswirtschaft suchen Reisende nach einzigartigen, persönlichen Abenteuern vor Ort. Mit dem Zurückbringen des Stopover Buddy Services, der besondere Anlässe in den Mittelpunkt stellt, können wir dank der Ortskenntnisse und Beziehungen unserer Buddies Gästen dabei helfen, unvergessliche Erinnerungen auf einem Icelandair-Zwischenstopp zu schaffen. Unsere leidenschaftlichen und freundlichen Buddies können Reisende nicht nur dabei unterstützen, ausgetretene Pfade zu verlassen, sondern sie auch über die Kultur und den verantwortungsbewussten Tourismus informieren."

Die Buddies können auch dabei helfen, sich unter die Leute zu mischen und an einigen der bekannten Festivals während der dunklen Jahreszeit teilzunehmen, wie zum Beispiel an Jólasveinar, an dem Winterlichtfestival in Reykjavík oder am jährlichen Biertag.

Icelandair hat ein starkes musikalisches Erbe mit ihrem Festival Iceland Airwaves, zu dem dieses Jahr auch Björk kommt. Ein Buddy könnte Sie zum Beispiel zu einer Jam-Session seiner Band mitnehmen, zu einem geheimen Gig einladen oder zu einer der heißesten Wohnzimmer-Afterparty mitnehmen.

Der Stopover Buddy Service wurde als Antwort auf eine weltweite Studie gegründet, die zeigte, dass Reisende vor allem die Kultur vor Ort kennenlernen und einzigartige Abenteuer erleben möchten.

Mehr als die Hälfte (51 %) der Befragten gab an, dass sie sich im Ausland gerne unter die Ortsansässigen mischen möchten, um ein authentisches Abenteuer zu erleben, und einem Dreiviertel der Befragten ist es peinlich, wie ein Tourist auszusehen.

Die Buddies stehen ihnen vom 11. Oktober 2016 bis zum 31. März 2017 auf allen transatlantischen Flügen von Icelandair zur Seite. Fordern Sie einen Buddy unter http://www.icelandair.de/Stopover-Buddy an.

