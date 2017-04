Beratung am Wundtelefon

Berlin (ots) - In Deutschland leiden gut 890.000 Menschen an Wunden, die nicht oder nur sehr langsam heilen. Diese Patienten besser zu versorgen, ist das Ziel des neuen Wundtelefons der Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK VBU).

Ein Schnitt in den Finger, eine Schürfwunde am Knie - das ist schnell passiert und schnell vergessen. Anders sieht es mit chronischen Wunden aus, die auch nach acht oder sogar zwölf Wochen nicht verheilen. Die Ursache sind häufig Krankheiten, die eine normale Wundheilung verhindern. So können Durchblutungsstörungen oder eine Venenschwäche zum sogenannten 'offenen Bein' (Ulcus cruris) führen. Bei bettlägerigen Patienten kann die Haut durch den Druck des Körpergewichts so geschädigt werden, dass ein Druckgeschwür entsteht.

Der Leidensdruck der Menschen, die mit chronischen Wunden zu kämpfen haben, ist groß: Neben starken Schmerzen - vor allem beim Wechseln von Verbänden - und der Einschränkung ihrer Bewegungsfähigkeit verspüren viele Scham. Eine offene Wunde kann unangenehm riechen, deshalb ziehen sich Betroffene zurück: zum körperlichen Leiden kommt seelischer Druck hinzu. "Nicht immer werden die Betroffenen optimal therapiert", weiß Stefanie Koch, Referentin im Versorgungsmanagementbei der BKK VBU. Studien belegen, dass in Deutschland viele Patienten unnötig lange unter ihren chronischen Wunden leiden.

Neuer Service: Wundtelefon

Mit ihrem neuen Wundtelefon will die BKK VBU die Situation nun verbessern und die Versorgung optimieren. Zweimal die Woche stehen die Expertinnen des Wundtelefons Rede und Antwort. Bei Bedarf können auch Hausbesuche durch in Wundmanagement ausgebildete Fachkräfte organisiert werden, die dann Empfehlungen zur weiteren Behandlung der Wunde geben.

Das Wundtelefon ist zum Festnetztarif unter der Rufnummer (030) 5444579 erreichbar. Sprechzeiten sind dienstags von 9 bis 13 und donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten können Fragen oder eine Rückrufbitte per E-Mail an wundtelefon@bkk-vbu.de gerichtet werden.

Pressekontakt:

Original-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell