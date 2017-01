Widder Hotel Zürich investiert in seine gastronomische Zukunft

Zürich (ots) - Das Widder Hotel im Herzen der Zürcher Altstadt schlägt mit der soeben gestarteten Renovierung seines Widder Restaurants und der Widder Bar ein neues architektonisches Kapitel auf. Unter der Federführung des Architekturbüros Tilla Theus & Partner entsteht ein zeitgemäßes, offen gestaltetes Gastronomie-Konzept auf zwei Etagen.

Die Widder Bar mit ihrer legendären "Library of Spirits" ist eine Institution, die in ihrer Einzigartigkeit bestehen bleiben, aber als architektonische Komponente in das neue Gesamtkonzept eingebunden wird. Das Restaurant im ersten Stock gewinnt dank offenem Treppenaufgang aus der Widder Bar und eigenem Eingang an der Widder Gasse an Attraktivität und verstärkter Wahrnehmung. Herzstück des neuen Restaurants mit rund 65 Plätzen ist ein großzügig gestalteter Raum mit repräsentativer Showküche, integrierter Ess-Theke sowie einem Social-Center-Table - einer Kombination aus geselligem Stammtisch, Bar- und Arbeitscounter - der die Interaktion zwischen den Gästen fördern soll.

Eine ebenso anspruchsvolle wie unkomplizierte Speisekarte mit einem regelmäßig wechselnden Mix aus internationalen Gerichten und Spezialitäten, wird den geänderten kulinarischen Bedürfnissen der Gäste entgegenkommen und sowohl in der Widder Bar als auch im Restaurant zur Verfügung stehen. Anstelle mehrgängiger Menüs werden vermehrt kleinere Gerichte auf der Karte stehen, die auch geteilt werden können. Die beliebten Widder Bar Klassiker wie Club Sandwich, Hamburger und die original Berliner Currywurst sowie ein innovatives Getränkekonzept runden das Angebot ab.

Zentraler Bestandteil des neuen gastronomischen Ensembles ist zudem ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit kulturellen Aktivitäten und Konzerten. Gezielt knüpft das Widder Hotel hier an die Erfolge der beliebten "Widder Jazz"-Reihe an.

Widder Bar und Restaurant sind bis voraussichtlich Mitte September 2017 geschlossen. Weiterhin geöffnet sind die Wirtschaft zur Schtund und die Restaurant-Boucherie AuGust sowie bei schönem Sommerwetter das Gartenrestaurant Al Fresco und die Widder Bar Summer Lounge.

