Weihnachts-Countdown im Widder Hotel

Am 24. November knipst Zürich seine Lichter an: mit dem Auftakt der Weihnachtsbeleuchtung "Lucy in the Sky" fällt der Startschuss für die Adventszeit. Bereits ab Anfang November lädt das Widder Hotel mit seinem Vorweihnachtsprogramm in das historische Augustinerquartier ein. Für die schönste Zeit des Jahres hält das Luxushotel im Herzen der Altstadt eine Fülle an Weihnachtshighlights bereit: Ich glaub, ich bin im Wald...

Es duftet nach Winter, nach der klaren Luft eines Bergwalds. Die Sonne lässt das Dach aus knorrigen Zweigen märchenhaft leuchten, Pulverschnee türmt sich zu sanft geschwungenen Hügeln auf. Dies ist nicht etwa ein tief verschneiter Tannenwald, Gäste befinden sich im "Forest", das Pop-up-Raclette-Restaurant mit Ruinart Bar im Widder Hotel. Ab dem 1. November serviert Zürichs angesagte Winteroase bestes Schweizer Raclette und prickelnden Ruinart-Champagner. Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr. Raclette ab 37 CHF. Reservierung: +41 44 224 28 08.

VIP-Shopping

Zürichs verkaufsoffene Sonntage (27. November, 4. und 18. Dezember) schenken noch mehr Zeit zum Bummeln. Beste Voraussetzungen für ein entspanntes Einkaufswochenende bietet das Widder Hotel: neben einer detaillierten Karte mit empfohlener Shoppingroute, hält der Concierge Geheimtipps und Insider-Adressen bereit. Weiteres VIP-Bonbon: um die Päckchen und Tüten kümmert sich der Abhol-Service, um die Geschenke der Einpackservice des Hotels.

Das perfekte Geschenk

Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt fehlt nur noch die zündende Idee für das perfekte Geschenk. Das Widder Hotel hat die richtigen Zutaten für ein unübertroffenes Präsent: mit einem Wochenendaufenthalt in einer Suite, begleitet von einem 2-stündigen Fototermin, kann das Weihnachtsgeschenk an den Lieblingsmenschen kaum persönlicher sein. Ein Profi-Fotograf hält Wunschmotiv und Glücksmomente in schönsten Erinnerungsbildern fest. Eine Übernachtung für 2 Personen ab 900 CHF inklusive Frühstück, Apéro in der Bar sowie Foto-Shooting in der Suite (mit Snacks). www.widderhotel.com

