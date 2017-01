Düsseldorf/München (ots) - Der renommierte Versicherungsexperte Dr. Kurt Mitzner wechselt zum 1. Februar als Partner zu Deloitte. Deloitte investiert fokussiert in die Versicherungsbranche, die aufgrund von Audit-Rotation, Regulierung und Digitalisierung vor einem Umbruch steht. Kurt Mitzner wird als langjähriger Kenner der Branche diese Marktveränderungen gemeinsam mit dem Deloitte-Versicherungsteam begleiten und strategisch mitgestalten.

"Mit Kurt Mitzner verstärken wir unsere Beratungskapazitäten im Versicherungsbereich", erklärt Prof. Dr. Martin Plendl, CEO von Deloitte. "Seine umfangreiche Erfahrung insbesondere bei den Versicherungskonzernen im DAX wird uns helfen, unseren Marktanteil in diesem strategisch wichtigen Sektor weiter auszubauen."

Kurt Mitzner (49) studierte Jura in Köln und promovierte zum Thema Versicherungsbilanzierung. Während seiner Karriere war er unter anderem Assistent des Finanzvorstands und Leiter der internationalen Strategieabteilung bei der ERGO Versicherungsgruppe. Später wechselte er zur HSBC, um dort als Senior Banker die Financial Institutions Group in Deutschland und Österreich mit aufzubauen. Zuletzt war er sechs Jahre als Partner bei PricewaterhouseCoopers und dort Insurance Markets Leader.

"Ich freue mich sehr, mein Know-how im Versicherungsteam bei Deloitte einbringen zu können", sagt Kurt Mitzner. "Wir werden gemeinsam daran arbeiten, in den kommenden Jahren den Marktanteil von Deloitte in der Versicherungsberatung weiter zu erhöhen und Deloitte als innovativen und verlässlichen Partner für unsere Versicherungskunden zu etablieren."

Über Deloitte

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als 244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf http://www.deloitte.com/de/UeberUns.

