Köln/München (ots) - Die Deutschen gelten als skeptisch und sicherheitsbewusst. Wie die aktuelle Deloitte Motor Insurance Study zeigt, gilt das auch für digital gestützte Kfz-Versicherungstarife. Die deutschen Versicherungsnehmer geben ihre Daten ungern weiter, auch wenn sie daraus resultierenden Services wie einem kostenlosen Pannendienst durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Die Versicherer müssen diese prinzipielle Skepsis gegenüber Telematik-Angeboten überwinden - bislang ist immerhin schon ein Viertel der Kunden bereit, personenbezogene Daten mit ihrem Kfz-Versicherer zu teilen. Das Geschäftsmodell der Zukunft für Versicherungsanbieter gleicht stärker dem eines Koordinators verschiedener Dienstleister aus allen mobilitätsrelevanten Bereichen. Versicherungsnehmer werden so von einem auf sie zugeschnittenen Vertrag mit speziellen Konditionen und Services profitieren. Versicherungsprodukte, die sich weiterhin kaum vom Wettbewerb unterscheiden, werden bei vergleichbaren Preisen zunehmend unattraktiv.

"Diejenigen Services, die Autofahrer am ansprechendsten finden, sind ein kostenloser Pannendienst, eine automatische Nothilfe bei einem Unfall, Diebstahls- und Auffindungsmeldungen sowie ein kostenloser Autoservice. Weniger gut kommen Dienstleistungen an, die nicht unmittelbar mit dem Auto zu tun haben - auch, weil es dazu noch kaum konkrete Vorstellungen gibt. Ähnliches gilt für Dienstleistungen, die sich mit dem Fahrverhalten beschäftigen. Hier befürchten viele Kunden, dass es sich nachteilig auf sie auswirken könnte. Die Versicherer müssen deutlich machen, dass die Daten zum Schutz des Kunden genutzt werden und nicht etwa für eine Risikoauslese, die für Kunden auf eine Prämienerhöhung bedeuten kann", erklärt Jens Parthe, Lead Partner FSI Strategy bei Monitor Deloitte.

Wechselbereitschaft steigt

Um neue Kunden zu überzeugen und einen Preiskampf zu vermeiden, müssen Versicherungsunternehmen neue Angebote kreieren, die über bisherige Telematik-Optionen hinausgehen. Im Zeitalter der umfassenden Vernetzung bieten sich digital gestützte Kfz-Versicherungen geradezu an - der entsprechende Markt wird allein in den elf an der Studie teilnehmenden europäischen Ländern mittelfristig auf rund 15 Milliarden Euro geschätzt. Bis zu 17 Prozent könnte der Marktanteil solcher Policen in Europa bis 2020 betragen. Wie der europäische Vergleich zeigt, geben sich die Deutschen in puncto Vernetzung und Datentransfer allerdings eher zurückhaltend. Von allen Befragten sind mit 25 Prozent hier die wenigsten zur Weitergabe ihrer Daten bereit. Dabei vertrauen die Verbraucher ihrem Versicherer prinzipiell immer noch mehr als anderen Parteien. Natürlich sind die deutschen Versicherungsnehmer kein homogener Block: Hier gibt es wechselbereite Jüngere ebenso wie aufgeschlossene Ältere, aber auch einen bedeutenden Anteil sogenannter "Verweigerer", die in keinem Fall Daten preisgeben wollen.

Transparenz und Sicherheit haben Priorität

Hinsichtlich der Vorbehalte kommt es auf die Art der Daten an, die transferiert und genutzt werden. Die Weitergabe von Fahrdaten wird immer noch etwas unkritischer gesehen als von Informationen aus den sozialen Netzwerken, in denen ein direkter Zusammenhang mit mobilitätsrelevanten Serviceleistungen besteht. Es ist an den Versicherungsanbietern, manifestierte Bedenken in Bezug auf Datenmissbrauch und Intransparenz wirksam zu begegnen.

Vom Verkäufer zum Netzwerk-Orchestrator

Wer ausschließlich Policen verkauft und Schadenfälle reguliert, wird sich im Markt auf Dauer nicht halten. Die Rolle des Versicherers verändert sich hin zu einem Netzwerk-Orchestrator, der zahlreiche Dienstleitungen rund um Auto und Mobilität koordiniert - wie zum Beispiel Fernwartung, Flottenmanagement und Car Sharing, aber auch Zahlungssysteme, Navigation und Infotainment. In einem solchen Netzwerk kann sich der Versicherer als Kontaktpunkt des Vertrauens durch häufige Interaktionen nachhaltig beim Kunden positionieren. Um eine solche Rolle wirklich wahrnehmen zu können, müssen Anbieter ihr Serviceangebot präzise definieren, es mit den Dienstleistungen ihrer Partner zusammenbringen und zu einem ganzheitlichen System vereinen. Wertbasierte Angebote, bei denen der Kunde im Zentrum steht, rechtfertigen dabei auch eine entsprechende (Auf-)Preisgestaltung seitens des Versicherers, sodass er die klassische Rabattfalle nicht nur umgeht, sondern weitere Wertschöpfungspotenziale erschließt.

"Deutschland und Frankreich werden zu den ersten Ländern gehören, wo der Wandel sichtbar wird. Unter allen Versicherungssparten nimmt die Kfz-Versicherung eine Vorreiterrolle ein. Versicherer, die bestehende Telematik-Technologie nutzen, um eine wertorientierte Kundeninteraktion zu etablieren, werden diesen Markt dauerhaft dominieren. Schnelles Handeln ist darum wichtig. Wer jetzt Angebote entwickelt, die auch Skeptiker überzeugen, hat die Nase vorn", resümiert Parthe.

