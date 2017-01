Hongkong (ots) - Zu seinen Schülern zählen Kunststars wie Damien Hirst und Sarah Lucas, sein Spitzname lautet "The Godfather of Brit Art" und die Queen erhob ihn im vergangenen Jahr in den Ritterstand: Sir Michael Craig-Martin ist nicht nur einer der einflussreichsten, lebenden Kunstprofessoren Großbritanniens, seit den 1970er-Jahren zählt er auch zu den Hauptvertretern der britischen Konzeptkunst. Im Rahmen von Peninsulas "Love Art"-Initiative zeigt das Peninsula Hong Kong in Zusammenarbeit mit der britischen Royal Academy of Arts vom 20. März bis 31. Mai Craig-Martins jüngstes Werk "Bright Idea 2016".

Vier Meter hoch ist die Skulptur in Form einer überdimensionierten Glühlampe, die zeitgleich mit der renommierten Art Basel Hongkong prominent auf dem Vorplatz des Peninsula zu sehen sein wird. Das Objekt aus pulverbeschichtetem, leuchtend gelbem Stahl fügt sich nahtlos in das Schaffen des 75-jährigen Briten ein. In seinen Arbeiten erhebt Craig-Martin reale Objekte zum Gegenstand der Kunst: ein Herrenhemd, ein Damenschuh, ein iPhone oder ein Vorhängeschloss. Allesamt Alltagsgegenstände und Objekte unserer Zeit, die gleichzeitig in Linie und Farbe reduzierter Form zeitlos wirken.

Mit der Projektreihe "Love Art at The Peninsula" unterstützt das Luxushotel zeitgenössische Künstler und fördert die aufstrebende Kunstszene Hongkongs. Ergänzend zur Installation wird sich Sir Michael Craig-Martin in einer öffentlichen Diskussion am 20. März ab 17:30 Uhr den Fragen des künstlerischen Leiters der Royal Academy of Arts, Tim Marlow, stellen. Die Veranstaltung an der Universität von Hongkong steht allen Interessierten offen. Anmeldung und Tickets unter www.ticketflap.com.

