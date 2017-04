Düsseldorf (ots) - Bestätigt wurde dies jetzt bei einer Umfrage unter 1.500 Führungskräften aus Groß- und mittelständischen Unternehmen.

Zum vierten Mal in Folge wählten sie die Kerkhoff-Berater auf eine Spitzenposition. Das Besondere an der Umfrage, die das Wirtschaftsmagazin "brand eins" und das Statistik-Portal Statista durchführen: Nicht nur die Kunden geben ihre Bewertung ab, sondern auch die Unternehmensberater selbst sind aufgerufen, Kollegenempfehlungen zu geben. Hier teilt sich Kerkhoff Consulting mit A.T. Kearney den ersten Platz.

Die deutschlandweit größte Befragung in der Consultingbranche bezieht sich auf 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche.

Supply Chain Management - Kerkhoff Consulting ist Beratungsspezialist für diese bedeutsame Unternehmensfunktion, die in den letzten Jahren eine erhebliche Komplexitätssteigerung erfahren hat und vor den Herausforderungen der Digitalisierung steht.

"Wir müssen die Wandlungsfähigkeit, die wir unseren Kunden ans Herz legen, auch selbst als Unternehmensberatung tagtäglich aufs Neue unter Beweis stellen, um innovative Beratungsarbeit leisten zu können. Solch Umfragen und Wettbewerbe ermöglichen uns den eigenen Qualitätsanspruch einer wiederholten und objektiven Bewertung zu unterziehen", sagt Dirk Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kerkhoff Consulting. "Ich freue mich, dass unsere Berater dem hohen Kundenanspruch an innovativen, effizienzsteigernden und unternehmerischen Mehrwerten erneut unter Beweis stellen konnten. Mein Dank gilt Ihnen!"

Gerd Kerkhoff, Geschäftsführer der Kerkhoff Group, ergänzt: "Investitionen der letzten Jahre in unseren Beratungsansatz 'Procurement 4.0 - Prozessautomatisierter Einkauf zum Best Price durch Digitalisierung' werden durch solch Auszeichnungserfolge bestätigt". Dies ergeben direktes Kundenfeedback und objektive Bewertungen aus dem Markt gleichermaßen."

Über Kerkhoff Consulting

Die Berater von Kerkhoff Consulting realisieren Projekte in den Bereichen Supply Chain-, Lean- sowie Einkaufsmanagement und integrieren Digitalisierungslösungen mit der Zielsetzung eine vollumfassende Effizienzsteigerung für die Kundenunternehmen zu erwirken.

SCM-Berater aus Leidenschaft - Die Auszeichnung als "Beste Berater" hat Kerkhoff Consulting mit der ersten Marktbefragung durch brand eins/ Statista vor vier Jahren nun kontinuierlich jedes Jahr erhalten.

Kerkhoff Consulting ist der vielfach prämierte Qualitätsführer der Beratungsunternehmen für Einkauf, Beschaffung und Supply Chain Management. Kerkhoff Consulting ist besonders für den Mittelstand geeignet, wie die wiederholten Auszeichnungen zum "Top Consultant" in den Jahren 2016, 2015, 2014 und 2013 herausstellen, die auf Kundenbewertungen basieren und zu konkreten Projekten Bezug nehmen. Zu dem alle drei Jahre stattfindenden Wettbewerb um den Auszeichnungstitel "Hidden Champion des Beratungsmarktes" können sich Beratungsunternehmen nicht selbst anmelden. Hier wurde Kerkhoff Consulting in den Jahren 2015, 2012 und 2009 durch die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift CAPITAL ausgezeichnet. Die Wirtschaftswoche hat Kerkhoff Consulting in den Jahren 2013, 2011 und 2010 den Preis "Best of Consulting" in der Kategorie Supply Chain Management verliehen, der herausragende Beratungsunternehmen für Markenstärke, Wertsteigerung und Projekterfolg auszeichnet.

Über die Kerkhoff Group

Die Kerkhoff Group verbindet sieben spezialisierte Gesellschaften, die ihren Kunden herausragende Lösungen rund um Supply Chain Management und Einkaufsmanagement bieten. Zur Kerkhoff Group gehören Kerkhoff Consulting, Kerkhoff Cost Engineering, Kerkhoff Software, Kerkhoff Interim, Kerkhoff Risk & Compliance, Kerkhoff Voice & Data und Kerkhoff Negotiate & Contract.

