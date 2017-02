G-BA bestätigt Zusatznutzen für Darmkrebs-Medikament

München (ots) - Der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 2. Februar 2017 für Lonsurf® (Trifluridin/Tipiracil) einen Zusatznutzen ausgesprochen. Der G-BA bestätigt einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen. Die Entscheidung ist befristet bis zum 31. Januar 2019. "Servier begrüßt den vom G-BA ausgesprochenen Zusatznutzen für alle Patienten, die gemäß Zulassung in Deutschland mit Lonsurf® behandelt werden können. Dies belegt den hohen medizinischen Stellenwert von Lonsurf® im Versorgungsalltag", sagt Oliver Kirst, Geschäftsleiter von Servier Deutschland. "Servier stellt sich auch im weiteren Verfahren dem konstruktiven Dialog und blickt den Verhandlungen zum Erstattungsbetrag mit dem GKV-Spitzenverband zuversichtlich entgegen." Das Medikament ist nach Ausschöpfung der bisher verfügbaren Therapien (und zudem für diejenigen Patienten, die für diese Therapien nicht geeignet sind) die einzig zugelassene Behandlungsoption für erwachsene Patienten mit metastasiertem Darmkrebs (mCRC).(1,2) Im Verlauf und auch nach Abschluss des AMNOG-Verfahrens ist das Medikament ohne Einschränkungen verschreibungs- und erstattungsfähig. Im Juni 2015 schloss Servier eine Lizenz-Vereinbarung mit Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. über die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Lonsurf® in Europa und anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Mexikos und Asiens ab.(3,4)

Über Servier Deutschland

Das größte private französische Arzneimittelunternehmen Servier investiert jährlich ein Viertel seines Pharma-Umsatzes in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. Weltweit vertreibt das 1954 gegründete Unternehmen über 30 Medikamenten aus den Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetes, Osteoporose, Krebs und Depression in 140 Ländern. Seit dem Tod des Firmengründers Dr. Jacques Servier im Jahr 2014 ist das Unternehmen in eine Stiftung überführt worden und wird von einem von ihm bestellten Stiftungsrat geführt. Die deutsche Niederlassung des französischen Traditionsunternehmens mit Hauptsitz in Paris wurde 1996 in München gegründet. Die Unterstützung wissenschaftlicher Förderpreise sowie soziales Engagement sind selbstverständlich für Servier. (www.servier.de)

Quellen

1 Lonsurf® Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels 2 Mayer M et al. Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2015; 372: 1909-1919. 3 FDA News Release. FDA approves new oral medication to treat patients with advanced colorectal cancer. http://ots.de/oC1TP, zugegriffen Februar 2017 4 Taiho Pharma. Taiho's Lonsurf® (trifluridine and tipiracil hydrochloride) Tablets Approved in Japan for Treatment in Advanced Metastatic Colorectal Cancer. http://www.taiho.co.jp/english/news/20140324.html, zugegriffen Februar 2017

Pressekontakt:

Original-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell