DGAP-Adhoc: ItN Nanovation ItN Nanovation AG beschließt Verkauf der Tochtergesellschaft CeraNovis GmbH

DGAP-Ad-hoc: ItN Nanovation AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung ItN Nanovation ItN Nanovation AG beschließt Verkauf der Tochtergesellschaft CeraNovis GmbH 21.12.2016 / 15:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Der Vorstand der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Verkauf der Tochtergesellschaft CeraNovis GmbH an die WCNB GmbH beschlossen. Bei der Käuferin handelt es sich um einen Zusammenschluss zweier privater Investoren mit Sitz in München. Der Abschluss und Vollzug des Kaufvertrages soll heute erfolgen, sodass die Geschäftsanteile an der einzigen Tochtergesellschaft der ItN vollständig auf die WCNB GmbH übergehen und die CeraNovis GmbH damit noch vor dem 31. Dezember 2016 aus der Konzernstruktur ausscheidet. Der Verkaufserlös entspricht in etwa dem Buchwert der Beteiligung zzgl. den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, so dass durch den Verkauf bei der ItN Nanovation AG kein wesentlicher Ertrag erzielt werden kann. Die zufließenden Finanzmittel sollen zur Verfolgung der Wachstumsstrategie mit dem neuen chinesischen Investor genutzt werden. Damit wurde die in 2012 getroffene Strategieentscheidung des Vorstands, sich ganz auf den Bereich Wasserfiltration zu konzentrieren, erfolgreich umgesetzt. Gemeinsam mit dem Mehrheitsgesellschafter, der SafBon Investment Co. Ltd. aus Shanghai, sollen nun durch Ausweitung des Vertriebs neben der Erschließung des chinesischen Marktes auch Kunden im Mittleren Osten, Südasien und USA gemeinsam angesprochen werden. Rückfragehinweis: ItN Nanovation AG Lutz Bungeroth/CEO Untertürkheimer Str. 25 66117 Saarbrücken Tel.: +49 (0) 681/5001-460 Fax: +49 (0) 681/5001-499 Email: ir@itn-nanovation.com www.itn-nanovation.com -------------------------------------------------------------------------------- 21.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ItN Nanovation AG Untertürkheimer Straße 25 66117 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0) 681 / 50 01 - 460 Fax: +49 (0) 681 / 50 01 - 499 E-Mail: ir@itn-nanovation.com Internet: www.itn-nanovation.com ISIN: DE000A0JL461 WKN: A0JL46 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532345 21.12.2016 CET/CEST