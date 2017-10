Amy Comer, führende Juristin für grenzüberschreitende M&A, wird für das Londoner Büro von Crowell & Moring tätig

London (ots/PRNewswire) - Neue Partnerin wird Mandanten zu grenzüberschreitenden Investment- und Finanzangelegenheiten beraten, mit Schwerpunkt auf aufstrebende Märkte

Crowell & Moring LLP gibt mit Freude den Neuzugang von Amy B. Comer bekannt, die als Partnerin in der Corporate Group der Kanzlei in London tätig sein wird. Frau Comer ist eine international anerkannte Expertin mit fast 20 Jahren Erfahrung bei der Abwicklung von internationalen Transaktionen in den Bereichen Unternehmen, Handel und Technologie mit Hauptschwerpunkt auf aufstrebende Märkte. Sie wird Mandanten in grenzüberschreitenden und US-nationalen Investment- und Finanzangelegenheiten beraten, darunter Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures und strategische Partnerschaften, Restrukturierungen, Finanztransaktionen für Unternehmen und Projekte sowie allgemeines Unternehmens- und Wirtschaftsrecht.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/570382/Crowell_and_Moring_LLP_Amy_Comer.jpg

"Amy ist eine renommierte Fachanwältin für Fusionen und Übernahmen auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte Angela Styles, Vorsitzende von Crowell & Moring. "Ihre Ernennung verstärkt die Beratungsleistungen für Mandanten der Kanzlei bei komplexen grenzüberschreitenden Joint Ventures und Investments in den aufstrebenden Märkten in der gesamten EMEA-Region und in Asien. Wir freuen uns sehr, sie in unserer Kanzlei begrüßen zu können."

Die globalen und US-amerikanischen Mandanten von Frau Comer erstrecken sich über verschiedene Branchen, unter anderem Technologie, Medien, Telekommunikation, Energie, Biowissenschaften, Versicherung und Finanzdienstleistungen. Im Energiesektor verhandelt und verfasst sie Energiebezugsverträge und Veredelungsabkommen im Großhandel, Vertriebsvereinbarungen und Kaufverträge für Erdgas sowie Energiesicherungsvereinbarungen (derivative Verträge). Außerdem berät sie Mandanten aus dem Medienbereich zu den Themen Urheberrecht, Markenzeichen und Lizenzierungsfragen, die mit dem Vertrieb und der Lizenzierung von Filmen, Fernsehprogrammen und Musik zusammenhängen. Sie berät ebenfalls Klienten in der Technologie- und Telekommunikationsbranche zu Softwarelizenzen, Vereinbarungen zur Technologieentwicklung, Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen von Websites.-

"Amys Renommee für ihre geschickte Handhabung anspruchsvoller Transaktionen in aufstrebenden internationalen Märkten ist allgemein bekannt, insbesondere in den Sektoren Energie und Gesundheitswesen", sagte Morris F. Deo Jr., Co-Vorsitzender der Corporate-Abteilung der Kanzlei. "Sie wird von den Mandanten, die sich auf ihre Beratung verlassen, sehr geschätzt, denn sie bietet ihnen herausragenden Nutzen sowohl aus dem geschäftlichem als auch aus dem juristischen Blickwinkel. Ihr Neuzugang bedeutet für die Leistungsfähigkeit unserer Corporate Group einen wichtigen Vorsprung."

Jack Thomas, geschäftsführender Partner der Londoner Niederlassung der Kanzlei, sagte über Frau Comer: "Amys Präsenz unterstützt in London unsere tiefgründige Unternehmenskompetenz und ergänzt das bereits jetzt bemerkenswerte Leistungsangebot unserer Niederlassung in den Bereichen Versicherung, Sanktionen und Schiedsverfahren."

Comer schließt sich der Kanzlei nach einer Funktion bei Morgan Lewis an, wo sie eine führende Rolle beim Aufbau der Unternehmenskanzlei in London spielte. Sie wurde in den letzten Jahren von Legal 500 UK und Chambers Global ausgezeichnet.

"Ich bin begeistert, mich dieser erstklassigen Gruppe von Anwälten bei Crowell & Moring anzuschließen", erklärte Frau Comer. "Ich werde mich tatkräftig dafür einsetzen, die Unternehmenspräsenz der Kanzlei in London zu verstärken und unserer Arbeit in den aufstrebenden Märkten voranzubringen."

Frau Comer hat ihren Juris Doctor an der Tulane University Law School abgeschlossen und ihren BA-Abschluss von der Utah State University erhalten. Sie ist als Rechtsanwältin in England und Wales und in New York zugelassen.

Pressekontakt:

An Pham

Manager, Media PR & Communications

+1 202.508.8740

E-Mail: apham@crowell.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/569868/Crowell_and_Moring_LLP

_Logo.jpg

Original-Content von: Crowell & Moring LLP, übermittelt durch news aktuell