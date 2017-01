DGAP-Adhoc: NanoFocus AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2016 angepasst und Kosteneinsparungen eingeleitet

DGAP-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung NanoFocus AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2016 angepasst und Kosteneinsparungen eingeleitet 19.01.2017 / 14:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- NanoFocus AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2016 angepasst und Kosteneinsparungen eingeleitet Oberhausen, den 19.01.2017 - Nach Inventur und vorläufiger Prüfung der Abgrenzung der Jahresendumsätze 2016 hat sich heute herausgestellt, dass sowohl der Jahresumsatz als auch das Ergebnis der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667) für das Geschäftsjahr 2016 niedriger als prognostiziert ausfallen werden. Anders als in den Vorjahren konnte der geplante, hohe Anteil am Gesamtjahresumsatz zum Jahreswechsel nicht erreicht werden. Aufgrund dessen reduziert der Vorstand die bisherige Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 auf 10,2 Mio. EUR (bisher: 10,8 Mio. EUR). Grund hierfür waren für 2016 erwartete Aufträge, die erst zu Beginn 2017 größtenteils eingegangen sind. Darüber hinaus wurde ein erhöhtes Auftragsvolumen über die beiden Tochtergesellschaften in den USA und Asien nur zu den niedrigeren internen Verrechnungspreisen umsatzwirksam abgewickelt. Dies führt zusammen mit einer über Plan liegenden Materialaufwandsquote zu einem deutlich negativen EBITDA und einem deutlich unter der bisherigen Prognose von -450 TEUR von bis 150 TEUR liegenden EBIT. Im Jahr 2017 steht das Erreichen einer nachhaltigen Profitabilität im Fokus der Gesellschaft. Dazu hat der Vorstand bereits zu Beginn des Jahres Maßnahmen eingeleitet, die noch im laufenden Geschäftsjahr zu Kosteneinsparungen in Höhe von rund 2 Mio. EUR in der NanoFocus AG führen sollen. Beim Umsatz erwartet die NanoFocus AG im Geschäftsjahr 2017 ein weiteres Wachstum, die bisherige Prognose wird jedoch zurückgenommen. Im Rahmen der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016 wird eine neue Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht werden. Oberhausen, 19.01.2017 NanoFocus AG - Der Vorstand -------------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3DOberfl ächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de Disclaimer: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Disclaimer: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
46049 Oberhausen
Deutschland
Telefon: 0208 62000 55
Fax: 0208 62000 99
E-Mail: ir@nanofocus.de
Internet: www.nanofocus.de
ISIN: DE0005400667