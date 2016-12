DGAP-Adhoc: NanoFocus AG stärkt Eigenkapitalbasis zur Wachstumsfinanzierung

DGAP-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung NanoFocus AG stärkt Eigenkapitalbasis zur Wachstumsfinanzierung 21.12.2016 / 16:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- NanoFocus AG stärkt Eigenkapitalbasis zur Wachstumsfinanzierung - Bruttoemissionserlös der Bezugsrechtskapitalerhöhung beträgt rund 1,94 Mio. EUR - Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent nochmals gestärkt Oberhausen, den 21.12.2016 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D-Oberflächenmesstechnik, hat die Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 1.110.786 Stückaktien zu einem Preis von 1,75 EUR platziert. Davon wurden von Altaktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts und durch den Überbezug insgesamt 648.803 Aktien erworben. Zudem wurden bei einer Privatplatzierung im Anschluss an die Bezugsfrist 461.983 Aktien von institutionellen Investoren gezeichnet. Durch die Transaktion fließt NanoFocus ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 1,94 Mio. EUR zu. Mit dem Emissionserlös stärkt NanoFocus nochmals die solide Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent (Stand 30.06.2016) und sichert sich das nötige Working Capital zur Wachstumsfinanzierung. So dient der Mittelzufluss insbesondere der Finanzierung von Demoanlagen für die Vertriebsunterstützung. Mit dem Mittelzufluss kann NanoFocus das Potential wachsender Nachfrage nach produktionsnaher optischer Messtechnik auf Basis bestehender Lösungen, die in den Vorjahren erfolgreich entwickelt wurden, konsequent erschließen. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der NanoFocus AG von 4.530.000 EUR um 1.110.786 EUR auf 5.640.786 EUR. Oberhausen, 21.12.2016 NanoFocus AG - Der Vorstand Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3DOberfl ächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG im Zusammenhang mit der Einführung der Aktien im Teilbereich des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, dem "Entry Standard", findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt: Kevin Strewginski Investor Relations NanoFocus AG Max-Planck-Ring 48 46049 Oberhausen Telefon: +49 (0) 208-62000 -55 Fax: +49 (0) 208-62000 -89 E-Mail : ir@nanofocus.de Internet:www.nanofocus.de -------------------------------------------------------------------------------- 21.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoFocus AG Max-Planck-Ring 48 46049 Oberhausen Deutschland Telefon: 0208 62000 55 Fax: 0208 62000 99 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de ISIN: DE0005400667 WKN: 540066 Indizes: Segment: Entry Standard Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532373 21.12.2016 CET/CEST