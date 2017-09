Freiburg (ots) - Selbst wenn Macron damit bestimmt auch ein Signal der Tatkraft in die französische Innenpolitik senden wollte: Dieser Gestaltungswille, dieser Mut zu neuem Denken, diese Kreativität im Kombinieren unterschiedlicher Themen haben der EU zuletzt bitter gefehlt. Natürlich bergen die einzelnen Reformvorschläge Risiken.... Aber insgesamt überwiegt das Zukunftsweisende. Demokratische Konvente, länderübergreifende Kandidatenlisten schon bei der nächsten EU-Wahl zur Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit und flankierend noch mehr Integration zwischen Deutschland und Frankreich - darauf lässt sich aufbauen. In Brüssel und auch in Berlin, falls denn dort in absehbarer Zeit eine handlungsfähige Regierung hoffentlich ähnlichen Elan an den Tag legt. http://mehr.bz/khs224a

