Freiburg (ots) - Das gute Abschneiden der AfD zeigt: Es gibt hierzulande eine stattliche Minderheit von Bürgern, denen die politische Leitmelodie des Landes nicht mehr passt. Weltoffenheit, Liberalität, Toleranz - all das erscheint in den Augen vieler AfD-Anhänger nur noch als Heuchelei sogenannter Altparteien. Stattdessen sehnen sie sich nach "Deutschland first". Nach Nationalstaatlichkeit, dichten Grenzen und oft auch dem Gesellschaftsbild der Fünfziger Jahre. Dies mag eine Reaktion sein auf Verunsicherung in Zeiten der Globalisierung. Es ist ganz sicher ein Motiv für Protestwähler. Konkreter Anlass für viele von ihnen war zweifellos die Flüchtlingspolitik. Den übrigen Parteien ist es nicht gelungen, so vernünftig über Zuzug und Integration zu sprechen, um Ängste vor Überforderung zu entkräften. Dies zu ändern, wird eine Hauptaufgabe in der neuen Legislatur sein. http://mehr.bz/bof8201

