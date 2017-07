Freiburg (ots) - [...] Schwieriger dürfte es für Netanjahu werden, seinen Zickzackkurs als politischen Erfolg zu verkaufen. In der hochexplosiven Frage, wer am Tempelberg das Sagen hat, musste er zurückstecken. Dabei ging es nie nur um Metalldetektoren, sondern immer auch um Souveränitätsansprüche. Bleibt das vorläufige Fazit: Mit mehr politischer Vernunft von Beginn an wären womöglich eine Reihe Menschen noch am Leben. http://mehr.bz/ecj895

