Freiburg (ots) - Es geht nicht mehr um die Köpfe und Herzen der Menschen in der arabischen Welt - da will Trump den Despoten nicht hineinreden. Terrorismus wird nicht mehr bekämpft mit Blick auf politische und gesellschaftliche Wurzeln; es geht eindimensional zur Sache: ausmerzen, vernichten. Da droht ein Rückfall in die ersten Jahre nach 9/11, bevor auch ein George W. Bush lernen musste, dass Terrorismus vielschichtige Ursachen hat. http://mehr.bz/khs118l

