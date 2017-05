Freiburg (ots) - Wie soll jemand verkraften, dass sein Mann, seine Frau, sein Kind von einem Terroristen mit einem Laster getötet wurde? Es gibt keine Antwort auf diese Frage - und jeder, der die Ohnmacht der Trauer kennt, weiß, dass man tausend Fragen stellt: Was, wenn wir da nicht hingegangen wären? Was, wenn ich nicht noch den Glühwein getrunken hätte? Seit Mittwoch ist es die Berliner Polizei, die sich fragen lassen muss: Was, wenn sie getan hätte, was sie hätte tun müssen? Die Antwort ist grausam - so legen es zumindest die Erkenntnisse nahe, die jetzt vorgestellt wurden: Die zwölf Menschen, die auf dem Breitscheidplatz starben, könnten wohl noch leben, wenn Ermittler im Landeskriminalamt die Regeln befolgt hätten. Sie hätten einen Haftbefehl beantragen müssen, als klar wurde, dass gegen den späteren Attentäter Amri der Verdacht bestand, in großem Stil mit Drogen zu dealen. Dass zudem womöglich Akten frisiert wurden, um den Fehler zu vertuschen, wiegt fast noch schwerer - in diesem Fall wäre auch noch versucht worden, den Angehörigen und der Öffentlichkeit die Aufklärung zu verwehren. http://mehr.bz/khs114a

