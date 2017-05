Freiburg (ots) - Wenn man ehrlich ist, dann ist das Verhältnis zur Türkei schon lange geprägt von politischer Schizophrenie, die sich gern mit dem Begriff Realpolitik schmückt. Da sind EU-Beitrittsgespräche, von denen jeder weiß, dass sie zu nichts führen. Da ist eine in der Nato-Mitgliedschaft manifestierte Westbindung, die im Zuge von Erdogans Re-Osmanisierung nur noch auf dem Papier steht. Und da sind seit Jahren Flüchtlinge aus der Türkei, meist Kurden, die hierzulande Schutz erhalten, wenn auch die meisten Asylgesuche abgelehnt werden. Dass nun erstmals auch türkische Soldaten als Flüchtlinge anerkannt wurden, macht die Dinge immerhin klarer. So wie auch die Ankündigung der Kanzlerin, in Deutschland keine Werbung für die Einführung der Todesstrafe in der Türkei zuzulassen. Die Türkei geht ihren Weg. Wir stehen für andere Werte. http://mehr.bz/khs107a

