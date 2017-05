Freiburg (ots) - Mit Bedacht ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Israel-Besuch durch die politischen Untiefen gesteuert. Er hat Kurs gehalten, ohne Premier Netanjahu zu düpieren und ohne jene kritischen Protagonisten der Zivilgesellschaft im Stich zu lassen, die Nationalrechte als Nestbeschmutzer abtun. Dass er Netanjahus Ausladung von Außenminister Gabriel nicht richtig finde, weil dieser linke Nichtregierungsorganisationen treffen wollte, sagte Steinmeier klar. Auch einen Begriff wie "völkerrechtswidrige Siedlungsaktivitäten" - für Israels Regierung ein rotes Tuch -verkniff er sich nicht. Aber er hat all dies in so viel Wertschätzung für die israelische Demokratie und in Demut angesichts der NS-Vergangenheit eingebettet, dass Netanjahu nicht widersprechen mochte. http://mehr.bz/khs106a

Pressekontakt:

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell