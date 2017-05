Freiburg (ots) - Im Grunde bedeutet die Vereinbarung von Astana auch, dass man in Moskau, Ankara und Teheran einem allgemeinen Waffenstillstand derzeit keine Chance mehr einräumt. Zugleich baut man etwaigen Überlegungen in Washington vor, selbst Schutzzonen in Syrien zu errichten. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach angedeutet, er befürworte dort Schutzräume für Zivilisten - ohne dass jemand wüsste, wie ernst das gemeint war. Russland, die Türkei und der Iran verfolgen in Syrien unterschiedliche Interessen. Ein stärkeres Engagement der USA aber wollen sie alle nicht. http://mehr.bz/khs103a

