Badische Zeitung: Wahl in Frankreich: Die Chance auf Neuanfang - Tagesspiegel von Chefredakteur Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Mélenchon gegen Le Pen - das hätte Frankreich vor die Wahl zwischen zwei Extremen gestellt. Nun steht ebenfalls eine Richtungsentscheidung an, aber es ist eine zwischen nationalistischem Isolationismus und europäischer Integration. Wenn sich, was wahrscheinlich ist, am 7. Mai eine große Mehrheit der Franzosen für Letzteres ausspricht, eröffnet das immerhin die Chance auf einen Neuanfang in Frankreich. Der ist bitter notwendig. Die Republik, das haben der Wahlkampf wie auch das Erstrunden-Ergebnis gezeigt, ist gespalten, die wirtschaftliche Lage schlecht, die Stimmung mies. Die Franzosen, aber auch alle übrigen Europäer haben Besseres verdient. http://mehr.bz/bof8024(BadZtg+)

