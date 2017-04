Freiburg (ots) - Denn bei den Christdemokraten gibt es auch ohne Zutun der AfD Zweifel am Doppelpass. Nun versucht sich die Partei an einem Kompromiss mit dem Ziel, dass die deutsche Staatsbürgerschaft nicht beliebig oft an Kinder "vererbt" werden kann. In der Tat haben vor allem viele Türken der dritten Generation ein Identitätsproblem. In Deutschland gelten sie als Türken, in der Türkei als Deutsche. Die große Frage ist: Erleichtert die doppelte Staatsbürgerschaft das Zugehörigkeitsgefühl in Deutschland oder zementiert sie die nationale und kulturelle Ambivalenz? Eine schwierige Frage, zu deren Beantwortung es Fingerspitzengefühl braucht. Allein deshalb eignet sich das Thema nicht für den Wahlkampf. Aber das wird wohl nicht zu verhindern sein. http://mehr.bz/khs92a

