Freiburg (ots) - Der Verzicht Petrys auf die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl ist logische Folge der Einsicht, dass ihr auf dem Kölner Bundesparteitag ein ähnliches Schicksal wie Lucke gedroht hätte. Die AfD ist eine im Kern zügellose Partei, deren Führung untereinander zerstritten, wenn nicht verfeindet ist. Was sie zeitweise eint, ist Machtgier und Verachtung fürs angeblich arrogante Establishment. Um selbst konstruktiv Politik zu machen, ist das viel zu wenig. Frauke Petry mag sich einbilden, sie könne sich durch ihren Rückzug noch eine Weile an der AfD-Spitze halten. Sie mag weiter an ihrem Trugbild pinseln, die AfD stehe für eine konservative, aber gefestigt demokratische Alternative. In Wahrheit rühren andere längst im braunen Farbtopf. Und das bleibt nicht verborgen. http://mehr.bz/khs91a

Pressekontakt:

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell