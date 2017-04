Freiburg (ots) - Das Abstimmungsverhalten gerade der Deutsch-Türken war ein Alarmzeichen. Zwar führt die hohe Prozentzahl der Ja-Stimmen in die Irre, weil faktisch nur eine Minderheit gegen Gewaltenteilung und Demokratie votierte. Aber bei dieser Minderheit verfing offenbar Erdogans Propaganda, der sie als ungerecht behandelte Opfer bornierter Deutscher umwarb. Dagegen blieben zu viele andere Deutsch-Türken den Wahlurnen fern, anstatt sich aktiv für eine demokratische Zukunft einzusetzen, die sie in der Bundesrepublik doch schätzen gelernt haben sollten. Sind letztlich auch diese Deutsch-Türken nicht wirklich angekommen in ihrer neuen Heimat? Oder zeigt ihr Verhalten eher das Versagen deutscher Integrationspolitik? Belege lassen sich für beide Sichtweisen finden. Klar ist nur, dass es die deutsche Politik dabei nicht bewenden lassen kann. Wie es aussieht, hat der Wahlkampf hier ein neues Thema gefunden. http://mehr.bz/khs90l

