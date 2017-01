Freiburg (ots) - Andererseits droht auch keine Ölpreisexplosion. Wird der Brennstoff teurer, werden Anbieter in den Markt einsteigen und die Förderung ausweiten - was den Preis wieder dämpft. Andere Inflationstreiber sind derweil nirgendwo in Sicht. Die eher maue Konjunktur in der Eurozone entfacht keinen Kreditboom, der die Preise dramatisch hochschnellen lässt. Der internationale Wettbewerbsdruck wird wiederum dafür sorgen, dass die Tarifabschlüsse nicht in den Himmel schießen. Die Europäische Zentralbank braucht deshalb nicht hart auf die Zinsbremse zu treten. Für zwei Gruppen aber ist die steigende Inflation von Nachteil. Wegen der höheren Inflation werden für Anleger die Realzinsen noch geringer ausfallen als ohnehin schon. Und die Lohnerhöhungen bringen weniger zusätzliche Kaufkraft als zuletzt. http://mehr.bz/khs3a

