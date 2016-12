Freiburg (ots) - Populisten bedienen sich gern postfaktischer Strategien: Über Gefühle lässt sich schwerlich diskutieren. Man kann sie nur verstärken. Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hätte kein besseres Wort des Jahres finden können. In Zeiten, in denen in sozialen Netzwerken die abstrusesten Verdächtigungen und die übelsten Beschimpfungen Andersdenkender kursieren, ist "postfaktisch" eine Punktlandung. http://mehr.bz/khs287t

