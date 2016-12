Freiburg (ots) - Der Beschluss, mit dem die Partei sich wieder von der doppelten Staatsbürgerschaft für Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund verabschiedet, mag als Signal an all die Wähler gedacht gewesen sein, die angesichts diffuser Überfremdungsängste mit der AfD liebäugeln. Kinder wieder zwingen zu wollen, sich als Erwachsene für eine Nationalität zu entscheiden, fällt aber nicht nur hinter die Lebenswirklichkeit zurück, sondern erschwert Integration. Zum Glück besitzt das Votum kaum Chance auf Realisierung. Trotzdem war es richtig, dass Angela Merkel noch in Essen auf Distanz ging. http://mehr.bz/khs285t

