Freiburg (ots) - Die Linke will offenbar Feuer mit Öl bekämpfen und bei der kommenden Bundestagswahl die Frust- und Protestwähler nicht kampflos der AfD überlassen. Der heilige Furor, mit dem eine Sahra Wagenknecht da den linken Trump gab (und das Original lobte), lässt nichts Gutes erwarten. Deutschland, ein Land, in dem der einfache Bürger ums Überleben kämpft? Wer so redet, der will Verunsicherung und Angst zu Wut aufschäumen. Der kämpft nicht gegen Populisten, der gehört dazu. http://mehr.bz/khs273t

