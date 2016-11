Freiburg (ots) - Um die Sozialdemokratie ist es schlechter bestellt, als die Partei glauben machen will. ...Noch am einleuchtendsten ist der Beschluss der SPD-Spitze, sich von Angela Merkels erneuter Kandidatur nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen. Die Partei muss schon selber wissen, wann sie über die Nominierung ihres Spitzenkandidaten entscheidet und mit welchem Ergebnis. Gleichwohl ist die Lage heikel: Ein Parteichef, der sich vielleicht nicht traut und ein EU-Parlamentspräsident, der will, aber auch gern Außenminister wäre oder doch lieber weiterhin den dicken Max in Brüssel markiert - diese Konstellation riecht förmlich nach Selbstblockade. Wenig verdrießt Bürger mehr, als wenn sich Parteien über Monate hinweg vorrangig mit sich selbst beschäftigen. Das sollte Gabriel eigentlich wissen. http://mehr.bz/khs271t

