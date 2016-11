Freiburg (ots) - Selbst gegen Ende ihrer dritten Amtszeit, in deren Verlauf Merkel beim Managen der Flüchtlingskrise viel politisches Kapital eingesetzt und verspielt hat, verkörpert sie wenigstens Kontinuität. Klar, ein Teil der Bürger empfindet auch Überdruss. Aber sogar diese Wähler hätten vermutlich Mühe, ihren Groll an einem anderen Politiker auszulassen. Im Ausland hat man sich ohnehin so sehr an die Kanzlerin gewöhnt, dass allein schon ihre Hand-Raute auf Gruppenfotos als Stabilitätsanker bewundert wird. Zuletzt hat Barack Obama die Kanzlerin gepriesen. Vielleicht weiß er ja schon, was Merkel am Sonntag sagen wird. Wir Normalos werden tapfer warten - und mit ihrer Botschaft leben können. So oder so. http://mehr.bz/khs269t

