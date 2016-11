Freiburg (ots) - Vier islamistische Vereine sind in der Vergangenheit verboten worden; immer wieder entstanden danach neue Strukturen, neue Netzwerke, zum Teil sogar mit den "alten" Köpfen. (...) Aber auch wenn präventive Terrorbekämpfung ein schwieriges Terrain ist - sie ist ein Puzzlestück. So wie auch die Verhaftung des Chefideologen des IS in Deutschland vergangene Woche. Der deutsche Staat wehrt sich - nicht gegen die Religion, sondern gegen diejenigen, die Religion missbrauchen. http://mehr.bz/khs266t

