Badische Zeitung: Trump zeigt wenig überzeugende Reue - Jens Schmidt zur zweiten TV-Denatte zwischen Clinton und Trump

Freiburg (ots) - Nach diesem Abend sind alte Sympathien wohl endgültig tot: Die zweite TV-Debatte zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump begann ohne Handschlag, blieb lange giftig und zielte teilweise unter die Gürtellinie. Die erste halbe Stunde schlingerte Trump und ließ Züge seiner schwer kontrollierbaren Reizbarkeit aufblitzen. Clinton wirkte aufrichtig und sympathisch, was ihr nicht immer gelingt. Sie kämpfte solide, aber letztlich dürfte keiner der beiden Kandidaten an diesem Abend über seinen bestehenden Anhängerkreis hinaus große Erfolge erzielt haben: Wen die Zuschauer als Sieger erlebten, wird davon abhängen, wessen Schwächen sie als gravierender empfinden. Zumindest am Ende stand ein versöhnliches Bild: Die beiden Konkurrenten, die vor Jahren einmal freundliche Kontakte pflegten, gingen mit Handschlag auseinander. http://mehr.bz/bof7863

