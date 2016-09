Freiburg (ots) - Ein Blick auf die Arbeitslosenstatistiken zeigt, wie unterschiedlich die Probleme im Euroraum sind. Während Gastgeber Slowakei sich mit 9,7 Prozent im Mittelfeld der Eurozone bewegt und Deutschland mit 4,2 Prozent den Musterschüler gibt, sind in Griechenland 22,5 Prozent aller Erwerbstätigen ohne Arbeit. Und was sagt die Kanzlerin? Vorrangig sei der Kampf gegen Terrorismus, der Schutz der Außengrenzen, mehr Chancen für junge Menschen und die Bekämpfung der Ursachen für Flucht und Migration. Kurzum: In Bratislava wurde verhandelt, was seit Jahren ungelöst auf der Tagesordnung steht. Auf den "Geist von Bratislava" hofft man vergebens. http://mehr.bz/khs217t

