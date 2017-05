Südwest Presse: Kommentar über Parteien und Programme

Ulm (ots) - Die beiden Volksparteien stecken noch mitten in den Vorbereitungen ihrer Wahlprogramme. Zwar hat sich die SPD-Spitze jetzt immerhin auf einen Leitantrag verständigen können, der Ideen und Grundsätze skizziert, während CDU und CSU ihre inhaltlichen Konflikte möglichst hinter den Kulissen auflösen wollen. Doch der vermeintliche Vorsprung der Genossen steht bloß auf dem Papier. Denn erst in den nächsten Wochen wird sich zeigen, was Kanzlerkandidat Martin Schulz zu bieten hat, wenn er die Details seines Reformkonzepts für Renten und Steuern nennt. Deshalb gibt es im SPD-Programmentwurf neben einigen Leitplanken noch viele Leerstellen. Die Union lässt sich sogar noch mehr Zeit - bis Anfang Juli. Dann wissen Angela Merkel und Horst Seehofer wenigstens schon, was der SPD-Herausforderer mit seiner Generalklausel von "mehr Gerechtigkeit" konkret meint. Reichlich Gelegenheit, alle Konzepte der Wettbewerber zu vergleichen und danach auszuwählen, welcher Partei die Zukunft dieses Landes anvertraut werden sollte, haben die Bürger bis zum 24. September allemal. âEUR¯âEUR¯âEUR¯âEUR¯âEUR¯âEUR¯âEUR¯âEUR¯âEUR¯âEUR¯

Pressekontakt:

Original-Content von: Südwest Presse, übermittelt durch news aktuell