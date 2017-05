Südwest Presse: Kommentar über Ursula von der Leyen

Ulm (ots) - Angriff ist die beste Verteidigung. So denkt Ursula von der Leyen nicht erst im Schatten der jüngsten Bundeswehr-Affäre. Also kündigt sie neben einer schonungslosen Untersuchung der rechtsextremen Umtriebe gleich auch eine ganze Reihe von Reformen bei einer Truppe an, die erkennbar aus dem Tritt geraten ist. Ob die wieder einmal ins Feuer geratene CDU-Ministerin damit ihre Haut retten kann, bleibt einstweilen offen. Noch nämlich ist das ganze Ausmaß jener radikalen Tendenzen gar nicht abzusehen, die in den letzten Wochen ruchbar wurden. Also lässt sich auch die Frage nicht bereits beantworten, welche Mitschuld die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt für Mängel und Versäumnisse bei der Inneren Führung der Armee trägt, ob sie ihrer politischen Verantwortung für die beklagenswerten Zustände wirklich gerecht geworden ist. Falscher Korpsgeist, sexuelle Gewalt und erst recht terroristische Verirrungen gedeihen ja nicht im Nirgendwo, sondern unter den Augen von Kameraden und Vorgesetzten. Wenn der "Staatsbürger in Uniform" in mehr als einem Einzelfall im Rechtsschritt aus der Reihe marschiert, müssen die Alarmglocken auf allen Ebenen klingeln, und die Frau an der Ministeriumsspitze darf sich nicht damit begnügen, auf das Fehlverhalten von Untergebenen oder Lücken im Meldesystem zu verweisen. Ursula von der Leyen befindet sich, wie viele ihrer Vorgänger, weiter auf einem Schleudersitz. Allerdings kann sie sich der "vollen Unterstützung" der Bundeskanzlerin wie der Union umso eher sicher sein, je aggressiver die SPD im Zeichen des Wahlkampfs auf die Selbstverteidigungsstrategie der Ministerin reagiert.

